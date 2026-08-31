Poliția, Jandarmeria și Locala, mobilizate. Ce se pregătește la Iași pentru 7 septembrie

* o misiune importantă revine Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, care va asigura ordinea și siguranța în zona liceelor din partea industrială a municipiului * 70 de unități de învățământ vor beneficia de măsuri de monitorizare în acest domeniu, iar responsabilitatea va reveni Poliției Locale Iași * firmele de ridesharing, precum Uber și Bolt au fost convocate la discuții

Mobilizare de amploare înaintea începerii noului an școlar în județul Iași! Polițiștii, jandarmii și polițiștii locali își împart școlile și traseele, iar autoritățile pregătesc măsuri speciale pentru ca elevii să fie în siguranță și traficul să nu se transforme într-un haos în primele zile de școală.

Prefectul Dolachi-Pelin Constantin a condos ultima ședință de analiză privind repartizarea unităților de învățământ preuniversitar către structurile responsabile cu ordinea publică. Practic, fiecare școală va avea structuri desemnate pentru siguranță, iar polițiștii, jandarmii și polițiștii locali vor acționa în zonele adiacente unităților de învățământ.

Măsurile fac parte din Planul Național Cadru de Acțiune pentru siguranța școlară, care urmărește crearea unei rețele permanente de protecție în jurul elevilor, prin colaborarea dintre autorități, conducerile școlilor și cadrele didactice.

Jandarmii, cu ochii pe liceele din zona industrială

Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Jandarmeria și Poliția Locală au stabilit responsabilitățile pentru fiecare unitate de învățământ.

O misiune importantă revine Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, care va asigura ordinea și siguranța în zona liceelor din partea industrială a municipiului.

Celelalte unități de învățământ vor fi repartizate către Biroul de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Iași și Poliția Locală.

Autoritățile vor avea în vedere nu doar incidentele din apropierea școlilor, ci și problemele care afectează direct activitatea elevilor.

Un alt punct important îl reprezintă absenteismul. 70 de unități de învățământ vor beneficia de măsuri de monitorizare în acest domeniu, iar responsabilitatea va reveni Poliției Locale Iași.

Tot Poliția Locală va gestiona și situația celor 6 trasee ale curselor speciale pentru elevi, pentru ca deplasarea copiilor către și de la școală să se desfășoare în condiții de siguranță.

Și în localitățile din județ unde există Poliție Locală, aceste structuri vor fi implicate în măsurile de siguranță școlară.

Uber și Bolt, chemați la discuții

Începerea școlii aduce însă și o altă problemă majoră: traficul. IPJ Iași și Poliția Locală au propus organizarea unei întâlniri cu firmele care operează flote de mașini în sistem ridesharing, precum Uber și Bolt.

Scopul este stabilirea unor reguli clare privind oprirea și staționarea mașinilor în zonele aglomerate, astfel încât acestea să nu blocheze circulația în apropierea școlilor.

Cu mii de elevi care vor reveni simultan pe străzi, autoritățile se așteaptă la o creștere importantă a traficului, în special în primele ore ale dimineții și după terminarea cursurilor.

Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală intră astfel în „dispozitiv” înainte de începerea școlii. Școlile sunt împărțite, 70 de unități intră în atenția autorităților pentru absenteism, 6 trasee speciale pentru elevi vor fi monitorizate, iar mașinile Uber și Bolt ar putea avea reguli noi pentru opririle din zonele aglomerate.

Carmen DEACONU