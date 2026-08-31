IKEA a deschis la Iași primul studio de planificare și comandă din Moldova

Iașul intră pe harta marilor investiții IKEA. Gigantul suedez a deschis astăzi, 31 august, primul Studio de Planificare și Comandă din Iași, chiar în centrul comercial Egros Shopping. Este o premieră pentru oraș, iar noul spațiu schimbă complet modul în care clienții din regiunea Moldovei pot interacționa cu serviciile IKEA.

Noul studio funcționează în spațiul în care se afla până acum Punctul de Ridicare Comenzi IKEA, însă serviciul a fost transformat și integrat în noul concept.

Iar oferta este mult mai mare. Peste 1.400 de produse IKEA sunt prezentate în studio, în diferite stiluri și configurații, cu un accent special pus pe bucătării și garderobe.

Practic, ieșenii nu mai trebuie să se limiteze la alegerea produselor din mediul online. Pot veni în studio, pot vedea soluțiile de amenajare, pot primi recomandări și pot discuta direct cu specialiștii IKEA despre cum poate fi transformată locuința.

Planificare personalizată și comenzi direct din Iași

Clienții își pot programa în avans, pe site-ul IKEA, sesiuni individuale de planificare.

Specialiștii îi pot ajuta să aleagă produsele potrivite, să configureze spațiul și să plaseze comenzile. Din luna octombrie, oferta urmează să fie extinsă și cu servicii de asamblare a mobilierului.

După plasarea comenzii, clienții au mai multe variante: pot opta pentru ridicarea gratuită direct din studio, pentru livrare la domiciliu sau pentru colectarea dintr-un alt Punct de Ridicare Comenzi IKEA din țară.

Și pentru cei care nu au răbdare să aștepte comanda, există o veste bună: peste 100 de produse pot fi cumpărate imediat din noul studio.

IKEA se mută și mai aproape de ieșeni

Deschiderea noului studio reprezintă o schimbare importantă pentru clienții din Iași și din întreaga regiune de nord-est.

Conceptul este gândit mai degrabă ca un spațiu de inspirație și planificare decât ca un magazin IKEA tradițional. Vizitatorii pot vedea soluții de amenajare și pot primi ajutor pentru proiecte de locuințe adaptate spațiului și nevoilor lor.

Noul Studio de Planificare și Comandă IKEA din Egros Shopping este deschis de luni până vineri între 09:00 și 20:00, iar în weekend între 09:00 și 17:00.

Pentru Iași, deschiderea înseamnă un nou punct important pe harta comercială a orașului. Pentru IKEA, este încă un pas în extinderea serviciilor și apropierea de clienții din afara marilor centre în care funcționează magazinele tradiționale.

Daniel BACIU