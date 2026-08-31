* instituția încheie primul an al Acreditării Erasmus+ după 14 mobilități de formare în Italia, Norvegia, Portugalia și Franța * experiența acumulată va fi folosită pentru dezvoltarea unor noi programe de educație pentru adulți

Terapie prin artă, sustenabilitate și management cultural creativ. Sunt câteva dintre direcțiile pe care Ateneul Național din Iași le-a urmărit în primul an al programului Erasmus+, prin mobilități de formare desfășurate în patru țări europene.

14 angajați ai Ateneului, în stagii de formare în Europa

Ateneul Național din Iași a încheiat, la finalul lunii august 2026, primul an de implementare a Acreditării Erasmus+ obținute în domeniul Educației Adulților. În această perioadă, 14 membri ai personalului instituției au participat la mobilități de formare de tip job shadowing în Italia, Norvegia, Portugalia și Franța, prin proiectul Erasmus+ KA121-ADU 2025-2026, finanțat de Uniunea Europeană. Primul an a fost dedicat integral pregătirii echipei Ateneului. Participanții au urmărit direct modul în care funcționează instituții similare din alte state europene și au analizat practici care ar putea fi adaptate ulterior la Iași.

Terapie prin artă, sustenabilitate și management cultural

Programul de formare s-a concentrat pe trei direcții principale. Prima a vizat observarea unor modele de organizare și funcționare în instituții culturale europene. A doua a urmărit dezvoltarea competențelor în terapie prin artă și artă sustenabilă, iar cea de-a treia, destinată în special echipei de conducere, a fost orientată spre identificarea unor modele de management cultural și creativ care ar putea fi adaptate specificului Ateneului.

Acreditarea Erasmus+ de care beneficiază instituția este construită pe un plan de trei ani și îi oferă acces simplificat la finanțări prin Acțiunea Cheie 1 a programului Erasmus+.

Experiența din Europa trebuie transformată în proiecte la Iași

Miza programului este însă ceea ce se întâmplă după încheierea mobilităților. Ateneul anunță că experiența acumulată în Italia, Norvegia, Portugalia și Franța va fi folosită pentru dezvoltarea unor ateliere și programe interne noi, dar și pentru diversificarea ofertei de educație non-formală și informală dedicate adulților din comunitate.

Instituția își propune să pună accent pe terapia prin artă și pe sustenabilitate și să consolideze, în același timp, parteneriatele începute cu organizațiile europene în timpul mobilităților.

Obiectivul pentru finalul celor trei ani de acreditare este dezvoltarea unei oferte educaționale pentru adulți mai variate și mai bine adaptate nevoilor comunității.

În următorii ani intră în program și cursanții

Primul an Erasmus+ a fost rezervat personalului instituției, însă programul urmează să se extindă.

Pentru anii doi și trei sunt prevăzute mobilități dedicate cursanților, dar și găzduirea unor experți internaționali la Iași. Aceștia ar urma să contribuie la dezvoltarea noilor metode și programe educaționale ale Ateneului.

Astfel, primul an de Erasmus+ poate fi privit drept etapa de documentare și formare. Următoarea provocare pentru Ateneul Național din Iași va fi transformarea modelelor observate în cele patru țări europene în proiecte care să ajungă efectiv la publicul ieșean.

Maura ANGHEL