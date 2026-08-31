300 de mame din Iași primesc ajutor. „Cutia bebelușului” ajunge în comunitățile vulnerabile

Un sprijin important ajunge în această perioadă la sute de familii vulnerabile din județul Iași. 300 de mame și nou-născuții lor vor primi „Cutia Bebelușului”, dar și consiliere și sprijin din partea specialiștilor. Programul urmărește să reducă riscurile care pot pune în pericol viața copiilor încă din primele luni.

Este cea de-a patra ediție a programului, iar amploarea intervenției este una semnificativă. Până la finalul acestei ediții, 1.332 de mame și nou-născuții lor din județul Iași vor fi beneficiat de sprijinul oferit prin „Cutia Bebelușului”.

În actuala ediție, cele 300 de familii provin din comunități vulnerabile din județ. Sprijinul nu înseamnă însă doar o cutie cu produse. În Iași, 7 medici de familie sunt implicați în program și lucrează în 30 de comunități, astfel încât mamele să aibă acces atât la lucrurile necesare copilului, cât și la informații și îndrumare medicală.

Ce se află în „Cutia bebelușului”

Pachetul conține 65 de produse destinate primelor luni de viață ale copilului.

Sunt incluse articole pentru îngrijirea și igiena bebelușului și a mamei, produse necesare pentru hrănire, îmbrăcăminte și somn.

Un element important este chiar cutia prevăzută cu salteluță, care poate fi utilizată ca spațiu sigur de dormit pentru nou-născut. Pentru familiile numeroase, care uneori sunt nevoite să împartă același spațiu de dormit, această soluție poate contribui la reducerea riscurilor asociate somnului nesigur.

Dar poate cel mai important lucru este că ajutorul material vine împreună cu consiliere.

Mamele pot discuta cu specialiștii despre îngrijirea copilului, sănătate, prevenție și problemele cu care se confruntă în primele luni de viață.

O problemă care nu poate fi ignorată

Programul vine într-un context în care accesul la servicii medicale și prevenție rămâne profund inegal în România.

Datele provizorii pentru 2025 indică o rată a mortalității infantile de 6 decese la 1.000 de născuți-vii, însă diferențele dintre mediul urban și rural sunt importante: 5,1 la mie în urban și 6,8 la mie în rural.

În același timp, în 2025, 31,7% dintre copiii cu vârsta sub 6 ani se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Iar problemele încep uneori chiar înainte de naștere. Potrivit raportului „Starea copilului în România”, publicat de Salvați Copiii în iunie 2026, 28,35% dintre nașterile din România au avut loc în 2025 fără ca mama să fi beneficiat de control prenatal.

În cazul mamelor minore, situația este și mai gravă: peste 43% dintre mamele cu vârsta sub 15 ani nu au ajuns niciodată la un control de specialitate, iar în cazul celor cu vârsta între 15 și 19 ani proporția depășește 32%.

În cea de-a patra ediție, 10.000 de mame și nou-născuții lor din 1.135 de comunități vulnerabile din 24 de județe vor beneficia de „Cutia Bebelușului” și de sprijin specializat. Nicoleta ZANCU