* într-o perioadă în care industria IT trece prin restructurări, presiune pe costuri și schimbări provocate de inteligența artificială, la Iași continuă să apară companii noi * în august au fost înregistrate cel puțin 14 firme cu activități principale în software și consultanță IT

Finalul lunii august a adus un mic val de firme tehnologice în județul Iași. Numai pe 28 august au fost înregistrate trei societăți cu profil software, iar verificarea înregistrărilor din întreaga lună indică cel puțin 14 companii noi cu activități principale în dezvoltare software, produse software sau consultanță IT. Este vorba despre SITEX SOFTWARE SRL, JESSIFY TECH SRL și INFRA NETWORK DEVELOPMENT SRL. Cu o zi înainte, pe 27 august, fusese înregistrată POLYQUEST AI SRL.

Valul s-a concentrat în a doua jumătate a lunii

Lista este mai lungă. Pe 24 august apar AUTODEMY TECHNOLOGIES SRL, din Sticlăria, cu activități de realizare a software-ului la comandă, și INI CORE SRL, din Hlincea, cu activități de consultanță în tehnologia informației. Tot în aceeași perioadă apare și GEMMS SRL, cu profil software. Pe 21 august au fost înregistrate INOVLAB SRL, din Vișan, cu activități de editare de produse software, și STRUQTA SRL, din Valea Adâncă, cu activități de consultanță IT. Pe 19 august apar CALLPER SRL și AMADIGITAL IT SOLUTIONS SRL, ambele din municipiul Iași și orientate către software la comandă. Alte firme din aceeași categorie identificate în august sunt AVOCAI LEGAL SRL, ENCLOUDE SRL și EMEDON TECHNOLOGIES SRL. În total, din înregistrările publice consultate rezultă cel puțin 14 firme noi cu activitate principală în software sau consultanță IT în județul Iași în august.

Modelul IT ieșean construit în ultimul deceniu în jurul marilor centre de dezvoltare începe să fie completat de companii foarte mici, care pot funcționa fără sedii mari și fără echipe de zeci de oameni. Geografia noilor firme spune multe -- nu toate sunt în municipiul Iași. Breazu, Rediu, Vișan, Valea Adâncă, Hlincea sau Sticlăria apar alături de oraș pe harta noilor companii tehnologice.

Software-ul are deja o greutate importantă în economia locală. Numai în municipiul Iași sunt înregistrate sute de firme cu activitate de realizare a software-ului la comandă, această activitate

Următorul test va fi mult mai important decât simpla înregistrare la Registrul Comerțului: câte dintre aceste firme vor avea peste un an clienți, angajați, cifră de afaceri și, eventual, propriile produse.

Dan DIMA