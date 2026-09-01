UAIC redeschide admiterea la Iași: peste 2.000 de locuri la licență și aproape 2.000 la master

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași deschide, de astăzi, o nouă bătălie pentru locurile rămase neocupate! Absolvenții de liceu și cei care vor să urmeze un master mai au la dispoziție doar trei zile pentru a prinde un loc la una dintre cele mai importante universități din România.

UAIC a demarat marți, 1 septembrie 2026, o nouă sesiune de admitere, iar înscrierile se desfășoară până pe 3 septembrie. Candidații se pot înscrie online, pe platforma eadmitere.uaic.ro, sau direct la sediile facultăților și extensiilor universității.

Iar cifrele arată că toamna vine cu o nouă avalanșă de locuri disponibile.

Pentru studiile de licență, candidații români și cei din Uniunea Europeană au la dispoziție 494 de locuri finanțate de la bugetul de stat și nu mai puțin de 2.089 de locuri cu taxă. Practic, peste 2.500 de locuri sunt scoase din nou la concurs după sesiunea din iulie.

Pentru românii de pretutindeni, oferta include alte 10 locuri bugetate cu bursă, 15 locuri bugetate fără bursă și 98 de locuri cu taxă. Iar pentru cei interesați de extensiile UAIC din Bălți și Chișinău, sunt disponibile alte zeci de locuri: 39 cu bursă, 37 fără bursă și 17 cu taxă.

Nici la master situația nu este mai puțin spectaculoasă. UAIC scoate la concurs 126 de locuri finanțate de la buget și 1.635 de locuri cu taxă pentru candidații români. Românii de pretutindeni au disponibile alte 45 de locuri fără taxă și 253 de locuri cu taxă.

Pentru cei care au ratat admiterea din vară, septembrie poate fi momentul decisiv

Una dintre cele mai importante componente ale acestei sesiuni este însă reprezentată de locurile speciale destinate absolvenților de licee din mediul rural.

UAIC pune la dispoziția acestei categorii 30 de locuri finanțate de la bugetul de stat, distribuite la 26 de programe de studii din cadrul a 11 facultăți.

Locurile sunt disponibile la domenii extrem de diverse: Biologie, Chimie, Economie și Administrarea Afacerilor, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice, Fizică, Geografie și Geologie, Informatică, Litere, Matematică și Teologie Romano-Catolică.

Și aici vine vestea care poate schimba radical parcursul unui tânăr din mediul rural: studentul admis pe unul dintre aceste locuri beneficiază de școlarizare fără taxă pe toată durata normală a studiilor de licență, respectiv trei sau patru ani, în funcție de program.

Mai mult, acesta nu intră în procesul de reclasificare între locurile bugetate și cele cu taxă, cu condiția respectării cerințelor privind promovarea anului universitar.

Este o oportunitate uriașă pentru absolvenții din comunitățile rurale care vor să ajungă la facultate, dar pentru care costurile studiilor pot reprezenta un obstacol major.

Universitatea organizează admitere și la extensiile din Focșani, Botoșani și Piatra Neamț, precum și la cele din Bălți și Chișinău.

Practic, pentru mii de tineri, toamna poate însemna o nouă șansă la facultate.

Înscrierile se desfășoară însă într-un interval extrem de scurt. Candidații au la dispoziție doar 1, 2 și 3 septembrie pentru depunerea candidaturilor în această etapă.

Pentru cei care au nevoie de informații suplimentare, UAIC a pus la dispoziție și un call-center dedicat admiterii. Acesta funcționează în perioada 1–11 septembrie 2026, de luni până sâmbătă, între orele 09:00 și 17:00, la numărul +40374 536 380.

Pentru unii candidați, poate fi ultima oportunitate de a începe facultatea în acest an. Pentru absolvenții din mediul rural, cele 30 de locuri speciale pot însemna chiar mai mult: șansa de a obține o diplomă universitară fără să plătească taxă pe întreaga durată normală a studiilor.

Carmen DEACONU