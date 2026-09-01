* aproximativ 30 de posturi medicale și auxiliare au fost scoase la concurs în această perioadă în spitalele din Iași și din județ * cele mai multe sunt pentru infirmiere, îngrijitoare și asistenți medicali

Spitalele din Iași au intrat în toamnă cu un val neobișnuit de mare de recrutări. Institutul de Psihiatrie „Socola” caută zece infirmiere, Institutul de Boli Cardiovasculare are șase posturi pentru asistenți și îngrijitoare, iar Spitalul Militar, „Sf. Maria” și Maternitatea „Cuza Vodă” au, la rândul lor, concursuri în derulare. Numitorul comun este evident: cea mai mare cerere este pentru personalul care lucrează direct în secții.

Zece infirmiere căutate la Institutul „Socola”

Cea mai mare recrutare din această perioadă este organizată de Institutul de Psihiatrie „Socola”. Unitatea a scos la concurs 10 posturi de infirmieră și infirmieră debutantă, pe perioadă nedeterminată. Dosarele pot fi depuse până pe 2 septembrie, iar selecția acestora este programată pentru 3 și 4 septembrie. Proba practică va avea loc pe 10 septembrie, iar interviul pe 16 septembrie. Rezultatele finale sunt programate pentru 18 septembrie. Numărul posturilor scoase simultan la concurs face din Socola cel mai important angajator medical din acest val de recrutări.

Șase locuri la Institutul de Boli Cardiovasculare

O altă recrutare consistentă are loc la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”. Sunt disponibile trei posturi de îngrijitoare – în USTACC, ATI și Chirurgie cardiovasculară – și trei posturi de asistent medical generalist, pentru ATI, cateterism cardiac și angiografie și Blocul Operator. Posturile sunt cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Dosarele pot fi depuse până pe 3 septembrie, ora 13.00. Probele scrise sunt programate pe 16 și 17 septembrie, în funcție de postul vizat. Imaginea este relevantă și pentru tipul de personal pe care spitalele încearcă să îl găsească: nu sunt căutați doar specialiști cu experiență, ci și oameni pentru activitatea zilnică din ATI, bloc operator, chirurgie sau îngrijirea bolnavilor.

Spitalul Militar caută inclusiv un asistent debutant

La Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” este în derulare concursul pentru un post de asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale, în Compartimentul Oftalmologie. Postul este cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Unitatea a scos recent la concurs și patru posturi de infirmieră, pentru Neurologie, Primire Urgențe, Chirurgie Generală și Ortopedie-Traumatologie. Înscrierile pentru acestea s-au încheiat pe 28 august, însă concursul continuă în septembrie, proba scrisă fiind programată pe 7 septembrie.

Faptul că există și un post pentru debutant este important pentru piața locală: o parte dintre concursurile din spitale nu cer ani de experiență și pot reprezenta o cale de intrare în sistem pentru absolvenții școlilor sanitare.

Angajări și la „Sf. Maria” și Maternitatea „Cuza Vodă”

Spitalul de Copii „Sf. Maria” caută două infirmiere, una pentru Cardiologie și una pentru Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Dosarele se depun în perioada 31 august – 11 septembrie, iar candidaților li se solicită cel puțin șase luni de vechime în activitatea de infirmieră. Tot la „Sf. Maria” este organizat concurs pentru un post de asistent medical șef la ATI, cu termen pentru depunerea dosarelor pe 8 septembrie. Maternitatea „Cuza Vodă” caută, la rândul său, un asistent medical cu studii postliceale, specialitatea farmacie. Este necesară o vechime de minimum doi ani, iar dosarele pot fi depuse până pe 8 septembrie, ora 14.00.

Infirmierele și asistenții, în centrul recrutărilor

Privite împreună, concursurile arată o piață a muncii surprinzător de mare în sistemul sanitar ieșean, dar și unde este presiunea: infirmiere, îngrijitoare și asistenți medicali. Sunt posturile care se repetă de la un spital la altul și care duc direct în ATI, chirurgie, urgențe, cardiologie, psihiatrie sau în saloanele de bolnavi.

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