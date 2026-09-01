Iașul, magnet PNRR! Sute de proiecte și peste jumătate de miliard de euro pentru județ

Iașul a devenit unul dintre marii câștigători ai miliardelor de euro puse la dispoziția României prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cifrele din tabloul de bord al investițiilor arată dimensiunea uriașă a finanțărilor: 823 de proiecte identificate în județ, cu o valoare totală de 562,86 milioane de euro. O sumă care plasează Iașul pe un spectaculos loc 3 la nivel național după valoarea investițiilor și pe locul 6 după numărul proiectelor.

Mai mult, harta finanțărilor se întinde mult dincolo de municipiul reședință. 95 de localități din județ apar cu investiții identificate, semn că banii europeni au început să redeseneze nu doar orașul, ci și comunele și orașele din jurul său.

Avalanșă de proiecte

De la tramvaie și autobuze electrice până la școli, universități, spitale, rețele de apă și canalizare, locuințe pentru tineri, eficientizarea energetică a blocurilor și digitalizarea educației, sute de investiții au fost introduse în mecanismul PNRR.

Municipiul Iași este însă gigantul absolut al acestei hărți. Din cele 823 de proiecte, 354 sunt localizate în municipiu, cu o valoare cumulată de 340,93 milioane de euro. Practic, mai mult de jumătate din proiectele identificate în județ sunt concentrate în capitala Moldovei, iar valoarea investițiilor din municipiu reprezintă partea dominantă a întregului volum financiar.

Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte este achiziția de tramvaie de 22 de metri, pentru care sunt prevăzute 35,45 milioane de euro. Transportul public este susținut și printr-un proiect de 11,97 milioane de euro pentru autobuze electrice de 10 metri, în timp ce alte investiții urmăresc modernizarea infrastructurii urbane și reducerea consumului de energie.

Dar Iașul nu își construiește viitorul doar pe roți. Educația și universitățile au devenit adevărate centre de absorbție a banilor europeni.

Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” are un proiect de 20,87 milioane de euro pentru construirea infrastructurii dedicate învățământului dual – AGRITECH, în timp ce Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” apare cu investiții de 18,51 milioane de euro pentru proiectul ASSET-IxC, destinat cercetării și inovării în zona sistemelor automotive și a energiei eficiente. TUIASI mai are proiecte de milioane de euro pentru cercetare, digitalizare și infrastructură universitară.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, investițiile includ proiectul eUAIC, destinat dezvoltării componentei digitale a universității, în valoare de 6,77 milioane de euro, dar și modernizarea infrastructurii universitare, pentru care sunt prevăzute aproape 4 milioane de euro.

În același timp, o adevărată revoluție a fost pregătită în școlile ieșene. Județul are un proiect de 8,40 milioane de euro pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, iar municipiul Iași are proiecte distincte de peste 7 milioane de euro pentru mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Pe lista marilor investiții apare și proiectul „Școli verzi”, care vizează modernizarea Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”, extinderea Colegiului Național „Mihai Eminescu” și extinderea Liceului Teoretic „Miron Costin”. Valoarea proiectului este de milioane de euro.

Și în jurul Iașului s-a schimbat radical peisajul investițiilor

Miroslava este adevăratul pol de forță al zonei metropolitane, cu 26 de proiecte și o valoare cumulată de 21,73 milioane de euro. Podu Iloaiei are 12 proiecte, în valoare de 18,96 milioane de euro, iar Ciurea apare cu 14 proiecte și 15,43 milioane de euro.

Pașcaniul are nu mai puțin de 20 de proiecte, însumând 13,45 milioane de euro, în timp ce Holboca ajunge la 12,34 milioane de euro, Tomești la 11,10 milioane, Târgu Frumos la 9,31 milioane, iar Valea Lupului la 8,76 milioane de euro.

În cazul multor comune, investițiile sunt concentrate în infrastructura de bază, acolo unde diferența dintre România urbană și cea rurală este încă uriașă. Apa și canalizarea reprezintă unele dintre cele mai frecvente direcții de finanțare. Belcești, Aroneanu, Erbiceni, Butea, Cucuteni și Ungheni se regăsesc printre localitățile cu proiecte importante pentru extinderea sau înființarea rețelelor de utilități.

Un alt domeniu care poate produce schimbări majore este eficiența energetică. Blocurile de locuințe din Podu Iloaiei și Ciurea au intrat în proiecte de renovare energetică, iar municipiul Iași are, la rândul său, investiții pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale.

Sănătatea a primit milioane de euro

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” are un proiect de 5,81 milioane de euro pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale. Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” beneficiază de 5,20 milioane de euro, iar Spitalul Clinic de Pneumologie Iași are un proiect de 5,18 milioane de euro pentru echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții.

Pe harta PNRR apare și transportul elevilor, printr-o investiție de 6,04 milioane de euro pentru achiziția de microbuze electrice la nivelul județului.

Iar lista poate continua cu locuințe pentru tineri, infrastructură universitară, clădiri publice eficientizate energetic și chiar restaurarea unor obiective de patrimoniu. Castelul Sturdza de la Miclăușeni beneficiază de un proiect de 3,69 milioane de euro.

562,86 milioane de euro pentru 823 de proiecte

Privită în ansamblu, harta arată un județ în care 562,86 milioane de euro au fost distribuite într-o rețea de 823 de proiecte. Unele sunt uriașe și schimbă infrastructura unor întregi orașe, altele sunt investiții punctuale care pot transforma viața de zi cu zi în comune unde ani la rând s-a vorbit despre lipsa utilităților sau infrastructurii moderne.

Dar cifra care impresionează cel mai mult rămâne locul 3 ocupat de Iași în clasamentul național după valoarea proiectelor PNRR. Într-o competiție în care fiecare județ încearcă să atragă cât mai multe fonduri, Iașul a reușit să urce în elita națională.

Pentru Iași, PNRR poate fi mai mult decât o listă impresionantă de cifre. Poate fi momentul în care un județ întreg face un salt de infrastructură. De la tramvaie și autobuze electrice în municipiu, la apă și canalizare în sate, de la școli și universități modernizate la spitale mai sigure, aproape fiecare mare nevoie de dezvoltare apare pe această hartă.

Daniel BACIU