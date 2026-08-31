Peste 500 de copii din Iași încep școala cu ghiozdanul pregătit

Pentru sute de copii din Iași, începutul școlii va fi mai puțin apăsător. Primăria Municipiului Iași și Direcția de Asistență Socială Iași pregătesc cea de-a XVII-a ediție a acțiunii cultural-caritabile „Copii de nota 10”, dedicată copiilor din familii defavorizate, aflați în situații de risc.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 11.00, în Parcul Expoziției, iar organizatorii pregătesc ajutoare pentru 500 de copii din clasele 0-VIII cu domiciliul în municipiul Iași.

Pentru acești elevi, începutul noului an școlar vine cu un sprijin concret. Fiecare copil va primi un pachet în valoare de 200 de lei, plin cu rechizite necesare pentru școală.

În pachete se vor găsi penare, stilouri și rezerve, pixuri, creioane, seturi de pensule, blocuri de desen, caiete de dictando și de matematică, dar și alte produse școlare.

În total, sprijinul acordat prin această ediție ajunge la aproximativ 100.000 de lei, dacă sunt luate în calcul cele 500 de pachete pregătite pentru copii.

Dincolo de valoarea rechizitelor, acțiunea transmite un mesaj important: niciun copil nu ar trebui să pornească la drum spre școală cu sentimentul că este mai puțin pregătit decât colegii săi doar pentru că familia nu își permite toate cele necesare.

„Copii de nota 10” a ajuns deja la cea de-a XVII-a ediție, transformând începutul de an școlar într-un moment în care comunitatea ieșeană încearcă să fie alături de familiile care trec prin dificultăți.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Iași și Direcția de Asistență Socială Iași, cu sprijinul unor parteneri locali: Ateneul Național din Iași, Servicii Publice SA, Salubris SA și Poliția Locală Iași.

Pentru cei 500 de elevi, ghiozdanul de școală va fi astfel puțin mai ușor de pregătit, iar prima zi de cursuri poate începe cu mai multă încredere.

500 de copii, 500 de pachete și un nou început. La Iași, școala începe și cu un gest de solidaritate. Carmen DEACONU