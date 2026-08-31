Zi istorică pentru Moldova! Bucureștiul și Bacăul, legate direct prin autostradă

Autostrada Moldovei A7 a mai făcut luni, 31 august, un pas uriaș spre nord, după ce tronsonul dintre Adjud și Bacău a fost deschis circulației. Nu mai puțin de 47,10 kilometri de autostradă au intrat în exploatare, iar România a trecut de pragul de 1.477 de kilometri de drumuri de mare viteză.

Anunțul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, care a transmis imagini live de la deschiderea circulației. Tronsonul construit de grupul UMB completează astfel autostrada dintre Ploiești și Adjud și împinge spectaculos infrastructura de mare viteză a României către inima Moldovei.

De astăzi, Bucureștiul și Bacăul sunt legate direct prin autostradă. Potrivit CNAIR, cei aproximativ 310,59 kilometri dintre București și Bacău pot fi parcurși pe A3 și A7 în mai puțin de trei ore, în condiții de siguranță și confort.

Moment cu o importanță uriașă pentru regiunea Moldovei. A7 nu se oprește la Bacău

Marele proiect continuă spre Pașcani, Suceava și, ulterior, Siret, de unde Drumul Expres Suceava – Siret va duce coridorul de mare viteză până la frontiera de nord a României.

Pentru șoferi, însă, mai există o veste importantă. Cei 47,10 kilometri deschiși luni nu reprezintă încă forma finală a conexiunii în zona Bacăului. În perioada următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația urmează să fie extinsă cu încă aproximativ patru kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord al Variantei Ocolitoare Bacău.

Centura Bacăului are, la rândul său, o importanță strategică pentru A7. Construită tot de UMB și inaugurată în decembrie 2020, aceasta a adus primii kilometri de autostradă în regiunea Moldovei și a devenit ulterior una dintre piesele esențiale ale noului coridor Ploiești – Moldova.

Următoarea țintă este Pașcaniul

După Bacău, următoarea țintă este Pașcaniul, iar apoi autostrada trebuie să intre efectiv în județul Suceava. Lucrările avansează pe coridorul Pașcani – Suceava, unde UMB are în responsabilitate cele două loturi ale tronsonului.

Iar Suceava nu mai este doar o destinație pe hartă. Odată cu dezvoltarea A7 spre nord, județul poate deveni un punct strategic al viitorului coridor rutier care va lega capitala și Moldova de frontiera cu Ucraina.

Moldova intră astfel, kilometru cu kilometru, într-o nouă eră rutieră. După ani în care regiunea a fost acuzată că rămâne în urmă la capitolul infrastructură, A7 începe să schimbe radical harta transporturilor.

De la București la Bacău se poate merge deja pe autostradă, iar următoarea mare întrebare este una singură: cât de repede va ajunge A7 la Pașcani și, mai ales, în Suceava?

Pentru Moldova, fiecare kilometru nou deschis înseamnă mai mult decât asfalt: înseamnă timp câștigat, conexiuni mai rapide, acces mai bun către marile centre economice și o șansă uriașă pentru dezvoltarea regiunii.

Daniel BACIU