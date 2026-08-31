Peste 100 de cercetători străini au ajuns la UAIC. Marea conferință Inter-Academia 2026 a început

Iașul devine, pentru câteva zile, un adevărat punct de întâlnire al cercetării internaționale. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” găzduiește cea de-a 23-a ediție a conferinței Inter-Academia, iar printre invitații de top se află o importantă delegație a Universității Shizuoka din Japonia. Peste 100 de profesori, cercetători și specialiști din nouă țări participă la evenimentul care aduce în prim-plan inteligența artificială, ingineria, biotehnologia și științele mediului.

Deschiderea oficială a conferinței a avut loc astăzi, 31 august, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a UAIC. Evenimentul se desfășoară până pe 4 septembrie și reunește reprezentanți din Japonia, Ungaria, India, Polonia, Austria, Lituania, Letonia, Slovacia și România.

Practic, în aceste zile, Iașul devine o adevărată capitală internațională a cercetării, iar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se află în centrul acestei rețele academice.

Japonia, în prim-plan la Iași

Un moment important îl reprezintă prezența rectorului Universității Shizuoka, Kazuyuki Hizume, dar și a ambasadorului Japoniei în România, Takashi Kataé.

La eveniment au participat, de asemenea, rectorul UAIC, Liviu-George Maha, rectorul Universității pentru Științele Vieții din Iași, Gerard Jităreanu, precum și reprezentanții organizatorilor.

Temele conferinței sunt unele dintre cele mai fierbinți ale cercetării contemporane: inteligența artificială, ingineria, biotehnologia, mediul și educația.

Pentru UAIC, evenimentul reprezintă mai mult decât o conferință. Universitatea urmărește dezvoltarea unor noi parteneriate internaționale și pregătirea unor proiecte comune de cercetare.

Parteneriatul Iași - Japonia are rădăcini de zeci de ani

Relația dintre UAIC și Universitatea Shizuoka nu este una recentă. Primele schimburi științifice au început încă în anii ’90, iar parteneriatul a fost oficializat în 2004.

În 2003, UAIC a aderat la Consorțiul Inter-Academia, inițiat de Universitatea Shizuoka și construit în jurul colaborării dintre universități din Japonia și Europa Centrală și de Sud-Est.

Cooperarea s-a extins constant: schimburi de studenți și cadre universitare, programe doctorale de diplomă dublă și, din 2015, schimburi susținute prin Erasmus+.

Acordul-cadru dintre cele două universități a fost reînnoit succesiv, ultima dată în 2024, și este valabil până în 2029.

Noi proiecte, noi diplome, noi parteneriate

Vizita delegației japoneze la Iași a fost folosită și pentru discuții privind viitorul colaborării.

Reprezentanții UAIC și ai Universității Shizuoka au analizat extinderea cooperării către științele sociale și umaniste, pe lângă domeniile tehnice și științifice tradiționale.

Au fost discutate inclusiv proiecte comune în cadrul Orizont Europa, dezvoltarea unor noi consorții internaționale și posibilitatea unor programe de masterat cu diplomă dublă.

În acest context, Inter-Academia poate deveni o rampă de lansare pentru proiecte internaționale de anvergură.

Pentru câteva zile, UAIC devine punctul în care cercetători din Europa și Asia își dau întâlnire pentru a construi proiectele care ar putea defini următorii ani ai cercetării. Iar Japonia este, din nou, unul dintre cei mai importanți parteneri ai Iașului.

Carmen DEACONU