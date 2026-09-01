11 constructori se bat pentru mega-investiția de la Liceul „Dimitrie Cantemir”

Unul dintre liceele importante din Iași se pregătește pentru o transformare spectaculoasă. Liceul „Dimitrie Cantemir” va fi extins cu două corpuri noi de clădire, iar întreaga zonă din jurul unității de învățământ va fi refăcută și modernizată. Proiectul, cu o valoare totală de peste 44,48 milioane de lei, este finanțat cu fonduri europene și promite să schimbe radical condițiile în care învață elevii.

Interesul constructorilor pentru această investiție este uriaș. La licitația organizată de Primăria Municipiului Iași au fost depuse 11 oferte, pentru un contract cu o prevedere financiară de 34,12 milioane de lei fără TVA, respectiv 41,28 milioane de lei cu TVA. Printre ofertanți se numără companii importante din domeniul construcțiilor, dar și mai multe asocieri care vor să pună mâna pe unul dintre cele mai consistente contracte de infrastructură educațională din municipiu.

Proiectul este unul de amploare și presupune practic o extindere masivă a infrastructurii liceului. Vor fi construite două corpuri noi, unul de legătură, cu parter și un etaj, și un corp principal, cu subsol, parter și două etaje. Astfel, suprafața construită va crește de la 2.210 metri pătrați la peste 3.330 de metri pătrați, în timp ce suprafața desfășurată va exploda de la aproximativ 4.707 metri pătrați la peste 8.387 de metri pătrați.

Practic, liceul va câștiga aproape 3.700 de metri pătrați de spații desfășurate, ceea ce va permite creșterea capacității de școlarizare și crearea unor condiții mult mai bune pentru elevi și profesori.

Zona exterioară va fi complet reorganizată

Sunt prevăzute pistă de alergare, spații pentru activități sportive în aer liber, trotuare, alei și platforme, astfel încât curtea liceului să fie transformată într-un spațiu modern, adaptat atât activităților educaționale, cât și celor sportive.

Investiția include și o componentă verde: vor fi extinse spațiile verzi și vor fi plantați 23 de arbori. În plus, vor fi amenajate șase locuri de parcare, dintre care două destinate persoanelor cu dizabilități.

Proiectul „Mărirea capacității educaționale prin extinderea unității de învățământ a Liceului «Dimitrie Cantemir»” este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, în cadrul Priorității 6 – „O regiune educată”.

Carmen DEACONU