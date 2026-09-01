Telefon și rucsac, furate în plină zi, în centrul Iașului

Un caz deosebit de grav a ajuns în atenția polițiștilor ieșeni. Un bărbat de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că ar fi furat bunuri în valoare de 6.400 de lei.

Fapta ar fi avut loc pe 7 august, pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Iași. Potrivit anchetatorilor, bărbatul i-ar fi sustras unui ieșean de 36 de ani telefonul mobil din buzunarul pantalonilor, precum și rucsacul pe care acesta îl avea asupra sa.

Prejudiciul reclamat se ridică la 6.400 de lei, iar polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Iași au continuat cercetările pentru identificarea și documentarea activității suspectului.

La data de 31 august, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Astăzi, 1 septembrie, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propuneri legale.

Două dosare, două anchete și două intervenții care arată cât de repede pot escalada conflictele sau faptele de furt în municipiul și județul Iași. Într-un caz, încălcarea unei măsuri de protecție a dus la arest preventiv. În celălalt, un furt cu un prejudiciu considerabil a dus la reținerea suspectului și sesizarea procurorilor și a instanței. Andrei TURCU