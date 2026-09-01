Se caută supervizor pentru lucrările la linia de tramvai Pod Roș – Anastasie Panu

Municipalitatea a lansat în SEAP licitația pentru servicii de supervizare și consultanță în managementul proiectului de lucrări pe tronsonul tronsonul Pod Roș – Anastasie Panu, iar contractul are o valoare estimată de 1,088 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 206.000 de euro. Firmele interesate au timp să depună ofertele până pe 25 septembrie 2026, ora 15:00.

Un proiect de infrastructură de aproape 95 de milioane de lei, adică aproximativ 18,5 milioane de euro, care poate schimba modul în care tramvaiul traversează una dintre cele mai importante zone ale orașului.

2,7 kilometri de tramvai, din care peste un kilometru va fi construit de la zero

Proiectul „Reabilitare linii de tramvai Pod Roș – Anastasie Panu” prevede intervenții masive asupra infrastructurii.

Pe de o parte, vor fi reabilitați 1.670 de metri de cale simplă de rulare existentă. Nu este vorba despre o simplă reparație a asfaltului sau despre intervenții superficiale. Linia va beneficia de o soluție tehnică modernă, cu șină tip grooved, cu canal, montată în dale elastice de amortizare.

Soluția este gândită pentru reducerea zgomotului produs de tramvaie și pentru creșterea rezistenței infrastructurii, durata de viață estimată fiind de peste 30 de ani fără intervenții majore.

Pe axa Sf. Lazăr – Anastasie Panu vor fi construiți aproximativ 1.070 de metri de cale simplă de rulare, ceea ce înseamnă că tramvaiul va pătrunde mai adânc într-o zonă strategică a orașului.

Se urmărește conectarea mai directă a cartierelor rezidențiale din sud cu unul dintre cele mai importante centre economice și administrative ale Iașului: zona Palas – Sf. Lazăr.

Practic, Iașul încearcă să-și redeseneze rețeaua de transport public exact acolo unde traficul auto pune o presiune uriașă pe infrastructură.

Tramvaiul, prioritate în trafic! „Green wave” și panouri cu timpul real de așȘteptare

Noua infrastructură va veni la pachet cu tehnologii inteligente de transport, care ar putea schimba radical experiența călătorilor.

Vor fi introduse componente ITS – sisteme inteligente de transport – care vor permite, printre altele, prioritizarea automată a tramvaielor în intersecții.

Conceptul de „Green Wave” pentru transportul public urmărește ca tramvaiul să piardă cât mai puțin timp la semafoare și să poată traversa mai rapid intersecțiile.

În stații vor fi instalate panouri digitale care vor afișa în timp real timpul de așteptare, iar un sistem CCTV integrat va contribui la creșterea siguranței pasagerilor și la prevenirea incidentelor.

Și infrastructura energetică va fi modernizată. Stâlpii multifuncționali vor susține atât linia de contact pentru tramvaie, cât și iluminatul public LED, dotat cu sistem de telegestiune.

O lucrare complexă: linia va fi coborâtă cu până la 75 de centimetri

Intervenția nu va fi deloc una simplă din punct de vedere tehnic.

Pentru extinderea liniei pe anumite tronsoane va fi necesară coborârea liniei roșii cu aproximativ 50–75 de centimetri, astfel încât să poată fi respectată declivitatea maximă admisă de 6%.

Asta înseamnă lucrări complexe de infrastructură și o intervenție amplă asupra zonei traversate de noua linie.

Dacă proiectul va fi dus la bun sfârșit, Iașul va avea nu doar șine noi, ci o infrastructură de tramvai gândită pentru următoarele decenii.

O singură ofertă pentru lucrările de 18,5 milioane de euro

Pentru lucrările propriu-zise, municipalitatea a relansat licitația după ce procedura inițială, lansată în luna martie, a fost anulată.

La prima procedură fusese depusă o ofertă de asocierea Procons Group – Construcții Erbașu, însă licitația a fost ulterior anulată de Primăria Iași.

La procedura relansată în luna iulie, municipalitatea a primit o singură ofertă: asocierea Conest – Viarom Construct – Mari-Vila Com.

Acum urmează o nouă etapă esențială: găsirea companiei care să supervizeze lucrările și managementul proiectului.

Contractul pentru supervizare este finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021–2027, Prioritatea 4 – „O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă”. Daniel BACIU