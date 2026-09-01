Piață agroalimentară de peste 1,25 milioane de lei, inaugurată la Miroslava

Miroslava își confirmă încă o dată statutul de una dintre cele mai dinamice comunități din județul Iași. Comuna aflată într-o expansiune spectaculoasă face un nou pas spre standardele unei localități moderne, iar astăzi a fost inaugurat un obiectiv așteptat de producători și locuitori: noua Piață Agroalimentară din Miroslava.

Investiția schimbă radical condițiile în care producătorii locali își pot comercializa marfa. În locul spațiilor improvizate și al condițiilor precare, aceștia au acum la dispoziție un spațiu modern, curat și civilizat, în care produsele pot fi expuse și vândute în condiții corespunzătoare.

Proiectul are o valoare totală de peste 1,25 milioane de lei, iar realizarea sa a fost posibilă printr-un parteneriat între Consiliul Județean Iași și Primăria Comunei Miroslava. CJ Iași a contribuit cu 500.000 de lei, prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială, în timp ce administrația locală a asigurat o cofinanțare de peste 758.000 de lei.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a subliniat că proiectul reprezintă exact genul de investiție pentru care a fost conceput programul județean: sprijinirea administrațiilor locale care vin cu proiecte concrete și care transformă banii investiți în infrastructură utilă pentru comunitate.

Pentru Miroslava, noua piață înseamnă însă mai mult decât o simplă clădire. Într-o comună care crește rapid și atrage tot mai mulți locuitori, infrastructura publică trebuie să țină pasul cu dezvoltarea comunității. Iar noua piață este un exemplu concret al acestei transformări.

Producătorii locali câștigă un spațiu adecvat pentru a-și vinde produsele, iar locuitorii au acum acces, aproape de casă, la produse proaspete și de calitate. Carmen DEACONU