FILIT -  prima listă de invitați ai ediției din acest an

Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT revine în perioada 21-25 octombrie 2026, iar organizatorii dezvăluie o primă listă de invitați ai ediției din acest an. Publicul va avea ocazia să se întâlnească, timp de cinci zile, cu nume importante ale scenei culturale românești și internaționale.

Printre invitați se numără Paul Lynch (laureat al Booker Prize 2023 pentru romanul Cântecul profetului, distins cu multe alte premii internaționale, având cărți traduse în peste 35 de limbi), David Foenkinos (unul dintre cei mai citiți scriitori francezi contemporani, cu un număr impresionant de romane, toate bestselleruri, unele distinse cu importante premii literare și traduse în aproximativ 40 de limbi).

Nume importante ale literaturii mondiale vin la Iași

Pe scena festivalului vor urca și Parinoush Saniee (sociolog și psiholog, autoarea romanului Cel care mă așteaptă, interzis de două ori în Iran înainte de a deveni un bestseller internațional tradus în peste 26 de limbi și distins cu numeroase premii) și Aleksandar Hemon (scriitor bosniac-american, cu multiple premii mari în palmares, autorul romanelor Proiectul Lazarus sau Omul de nicăieri, co-scenarist al The Matrix Resurrections, al patrulea film din iconica franciză SF).

Lista continuă cu alte nume importante ale literaturii mondiale, traduse în numeroase limbi și recompensate cu premii și distincții de prestigiu: Elena Alexieva (Bulgaria), Éric Chacour (Canada), Yavuz Ekinci (Turcia), Milena Michiko Flašar (Austria), Ramon Gener (Spania), Dinçer Güçyeter (Germania), Hallgrímur Helgason (Islanda), Roskva Koritzinsky (Norvegia), Alexandre Lenot (Franța), Andriy Lyubka (Ucraina), Laura Pariani (Italia), Anna Sólyom (Ungaria), Marek Torčík (Cehia), Hattie Williams (Marea Britanie), Gabriella Zalapì (Elveția).

Dintre autorii români ai ediției din acest an fac parte Gabriela Adameșteanu, Simona Antonescu, Andreea Berechet, Iulian Bocai, Lavinia Braniște, Geanina Cărbunariu, Gilbert Costache, Gelu Duminică, Filip Florian, Delia Grigore, Florin Irimia, Ilinca Mănescu, Mircea Mihăieș, Alex Moldovan, Ana-Maria Negrilă, Ioana Pârvulescu, Florin Pitea, Radu Paraschivescu, Andreea Sterea, Adriana Ștefan, Daniel Timariu, Ioana Unk, Cristian Vicol, Vlad Zografi.

Poeții Andrei Dósa, Silvia Goteanschii, Emanuel Guralivu, Emanuela Ignățoiu-Sora, Vasile Leac, Ciprian Măceșaru, Andrei Novac, Sorina Rîndașu, Codruța Simina, Moni Stănilă se vor întâlni cu publicul în cadrul evenimentelor din perioada 21-25 octombrie 2026.

Prezența traducătorilor, „cutuma” festivalului

La FILIT 2026 vor fi prezenți și traducători care fac posibilă prezența autorilor români în librăriile și în circuitul editorial din alte țări și care contribuie esențial la promovarea literaturii române în străinătate: Iulia Badea-Guéritée (Franța), Alexandru Bulucz (Germania), Jan Cornelius (Germania), Anna Kaźmierczak (Polonia), Eva Kenderessy (Slovacia), Joanna Kornaś-Warwas (Polonia), Borja Mozo Martín (Spania), Marian Ochoa de Eribe (Spania), Charlotte van Rooden (Țările de Jos), Andreea Scridon (România/SUA), Imre Szőcs (România).

Ediția de anul acesta include un episod nou al turneului festivalurilor partenere din CELA – Connecting Emerging Literary Artists, inițiativă finanțată prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, menită să ofere vizibilitate scriitorilor și traducătorilor care scriu în limbi mai puțin prezente pe piețele de carte internaționale. Scriitoarele Anneleen Van Offel (Belgia) și Małgorzata Żarów (Polonia), alături de scriitorii Momchil Milanov (Bulgaria) și Davide Di Lorenzo (Italia) vor dialoga pe scenă cu traducătorii lor, Andreea Bălteanu (neerlandeză), Oana-Andreea Stoe (polonă), Maria Andrei (bulgară) și George Doru Ivan (italiană). Vor fi prezenți la festival și traducătorii din echipa românească: Jessica Bilcec (ucraineană), Ilinca Gângă (spaniolă), George Doru Ivan (italiană), Aleksandra Petrov (sârbă), Andrei Săndulescu (cehă), Mădălina Balea (neerlandeză).

Lista finală va cuprinde și alți scriitori, manageri culturali, editori, jurnaliști și artiști

Aceasta este primul anunț privind invitații la FILIT 2026. Lista integrală, care va cuprinde și alți scriitori, manageri culturali, editori, jurnaliști și artiști, urmează să fie făcută publică în perioada următoare.

FILIT este un eveniment anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași. Ediția de anul acesta este sprijinită de Primăria Municipiului Iași și se desfășoară sub înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Mai multe detalii vor fi publicate pe site-ul www.filit-iasi.ro.