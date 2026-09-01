Dronă avariată, descoperită pe câmp din Vaslui. SRI și brigada antitero, sesizate

Alertă într-o localitate din județul Vaslui, după ce o dronă avariată a fost descoperită pe un câmp din extravilanul comunei Viișoara. Aparatul a fost găsit miercuri de un localnic, iar faptul că locul se află la aproximativ 30 de kilometri de frontiera cu Republica Moldova a determinat mobilizarea rapidă a autorităților.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 10:15, când șeful Postului de Poliție Viișoara a fost informat telefonic despre descoperirea aparatului de tip dronă. Polițiștii au ajuns la fața locului și au delimitat zona, iar verificările au fost extinse pentru stabilirea circumstanțelor în care aparatul a ajuns pe câmp.

Autoritățile nu au stabilit, deocamdată, proveniența dronei. Tocmai de aceea, ancheta trebuie să lămurească dacă este vorba despre un aparat civil, militar sau despre un alt tip de aeronavă fără pilot și în ce împrejurări a ajuns acesta în zona Viișoara.

Cazul a intrat rapid în atenția mai multor instituții. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, iar la fața locului au intervenit polițiști și jandarmi. Potrivit informațiilor transmise de autorități, a fost sesizat și Serviciul Român de Informații, iar o brigadă antitero a ajuns în zonă pentru verificări.

Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a declarat că a fost informat despre incident în timp ce participa la o ședință privind siguranța școlară. Potrivit acestuia, reprezentanți ai SRI, Inspectoratului de Jandarmi și Inspectoratului de Poliție efectuează verificări, iar autoritățile așteaptă rezultatele acestora.

Locul în care a fost găsită drona este acum în centrul anchetei. Specialiștii trebuie să stabilească inclusiv dacă aparatul prezintă elemente care pot indica originea, traseul sau scopul pentru care a fost utilizat.

Descoperirea vine într-un context regional în care autoritățile române sunt extrem de atente la incidentele aeriene produse în apropierea frontierelor, pe fondul războiului din Ucraina și al numeroaselor situații în care dronele au devenit parte a realității de securitate din regiune.

Cu toate acestea, în cazul de la Viișoara nu există, în acest moment, o confirmare oficială că drona ar proveni dintr-o zonă de conflict sau că ar avea legătură cu o operațiune militară. Stabilirea provenienței și a împrejurărilor în care aceasta a ajuns pe teritoriul județului Vaslui este responsabilitatea anchetatorilor.

Ancheta continuă, iar concluziile specialiștilor urmează să stabilească ce tip de dronă a fost găsit, de unde provine și, mai ales, cum a ajuns aparatul avariat în apropierea graniței României cu Republica Moldova. Miruna NEACȘU