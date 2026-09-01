Japonia vine la Iași. Investiții, tehnologie, companii nipone și un nou pod academic între cele două țări

Iașul își consolidează poziția de poartă de legătură între România, Japonia și Republica Moldova. Marți, 1 septembrie 2026, primarul Mihai Chirica l-a primit la Palatul Roznovanu pe Excelența Sa Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România, într-o întâlnire care a depășit cu mult sfera protocolară. Pe masa discuțiilor s-au aflat investiții, tehnologie, educație, cultură și noi oportunități de colaborare economică.

Vizita diplomatului nipon are loc într-o perioadă în care relațiile dintre Iași și instituțiile japoneze cunosc o intensificare vizibilă. Centrul Cultural Japonez al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, inaugurat în octombrie anul trecut, a primit luni o donație de 180 de volume dedicate Japoniei, prin proiectul READ JAPAN, gestionat de Nippon Foundation cu sprijinul Ambasadei Japoniei în România.

În același timp, Iașul găzduiește conferința internațională Inter-Academia 2026, eveniment care aduce împreună peste 100 de cadre didactice, cercetători și specialiști din Japonia, România și alte state europene și asiatice.

Acord cu USV privind recunoașterea reciprocă a diplomelor

Marți, agenda academică a continuat cu un moment important: Universitatea Shizuoka și Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” urmează să semneze un acord privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, consolidând astfel legăturile dintre mediile universitare din Iași și Japonia.

Dar adevărata miză a întâlnirii de la Palatul Roznovanu este reprezentată de dimensiunea economică.

Primarul Mihai Chirica a propus intensificarea schimburilor comerciale și atragerea unor companii japoneze la Iași, cu accent pe domenii strategice precum energia, IT-ul, industria automotive și comunicațiile. Totodată, edilul a lansat ideea înființării unui centru de schimb tehnologic, construit prin colaborarea dintre universități și mediul privat.

Un alt domeniu în care Iașul își dorește implicarea Japoniei este cel medical. Companiile nipone ar putea avea un rol în dezvoltarea viitorului Spital Regional de Urgență, proiect despre care administrația locală estimează că ar putea fi finalizat în următorii trei ani.

Relația Iași–Japonia nu se oprește însă la economie și educație

Ambasadorul Takashi Katae a anunțat intenția Ambasadei de a organiza în această lună, împreună cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, un spectacol dedicat schimburilor culturale româno-japoneze. Un alt proiect pregătit pentru această toamnă este un festival de film japonez la Cinema Ateneu, la care ambasadorul și-a exprimat intenția de a participa personal.

Discuțiile au atins și contextul geopolitic regional, inclusiv sprijinul Japoniei pentru Ucraina și Republica Moldova. În acest context, mesajul transmis de ambasador este unul cu greutate pentru Iași: orașul este perceput de partea japoneză drept un important hub pentru colaborarea cu Republica Moldova.

Chirica, invitat la Tokyo

Iar relația ar putea trece în curând la un nivel superior. Ambasadorul l-a invitat pe primarul Mihai Chirica să participe, alături de companii ieșene, la cea de-a patra ediție a Forumului Inovării România - Japonia, programată între 20 și 23 octombrie 2026, la Tokyo, Osaka și Kobe. Iașul urmează să fie prezentat acolo drept un centru important de inovare, într-o încercare de a atrage noi parteneriate și investiții nipone. „Sunt deosebit de încântat de deschiderea constantă a Ambasadei Japoniei față de Municipiul Iași și de Regiunea de Nord-Est, de numeroasele relații academice și economice create, ca rezultat direct al Parteneriatului Strategic semnat de țările noastre în 2023”, a declarat Mihai Chirica.

Ambasadorul, la Prefectură

Ambasadorul s-a întâlnit și cu prefectul județului Iași, Constantin Dolachi, dar și cu președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele avantaje ale județului Iași și argumentele care pot transforma regiunea într-un partener atractiv pentru mediul economic și academic japonez. Universitățile, forța de muncă bine pregătită, dezvoltarea economică și proiectele majore de infrastructură reprezintă atuuri importante pentru atragerea unor noi investiții și parteneriate.

Un accent important a fost pus pe proiectele care pot crește conectivitatea întregii regiuni de nord-est și pot consolida poziția Iașului ca pol economic, universitar și tehnologic.

Prefectul Constantin Dolachi-Pelin a transmis deschiderea Instituției Prefectului – Județul Iași pentru sprijinirea inițiativelor capabile să transforme dialogul instituțional în parteneriate concrete, durabile și cu beneficii pentru comunitatea locală.

Carmen DEACONU