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Pagina principală Moldova Fetiţă adusă cu elicopterul SMURD la Iaşi, în pericol de a-și pierde mâna

Fetiţă adusă cu elicopterul SMURD la Iaşi, în pericol de a-și pierde mâna

Fetiţă adusă cu elicopterul SMURD la Iaşi, în pericol de a-și pierde mâna

O fetiţă de 6 ani din Gâşteşti a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iaşi după ce şi-a prins mâna într-un storcător de roşii. Medicii păşcăneni spun că micuţa încerca să-şi ajute mama să prepare suc de roşii.

Accidentul s-a produs în gospodăria familiei, iar copila a fost transportată iniţial la Compartimentul de Primire a Urgenţelor de la Spitalul Municipal Paşcani.

Pentru scoaterea mâinii din aparat a fost nevoie de intervenţia pompierilor. Ei au tăiat dispozitivul în care mâna copilei rămăsese prinsă. „Pacienta a suferit fracturi închise la nivelul degetului 2-3, mâna dreaptă, după ce a băgat mânuţa în storcătorul de roşii. A fost solicitată intervenţia pompierilor pentru tăierea dispozitivului”, a declarat dr. Delia Molocea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Paşcani.

Medicii au decis transferul copilei la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi, astfel că aceasta a fost transportată cu un echipaj aeromedical SMURD pentru a primi îngrijiri de specialitate. Laura RADU

 

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