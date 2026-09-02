Iașul, înfrânt la lefuri! Peste 200.000 de angajați, dar foarte departe de podiumul național

* Bucureștiul domină detașat, cu un salariu mediu brut de 9.817 lei, cu aproape 2.800 de lei peste Iași * Capitala este urmată de Cluj – 8.746 de lei, Timiș – 8.514 lei și Sibiu – 7.859 lei * chiar și Brașovul, cu 7.466 de lei, se află înaintea Iașului

Iașul are o armată de peste 200.000 de salariați, un fond de salarii care se apropie de 1,5 miliarde de lei într-o singură lună și o economie care contează tot mai mult în regiune. Și totuși, când vine vorba despre salarii, județul nu reușește să țină pasul cu marile motoare economice ale României.

Datele oficiale existente la CNPP în august arată cât de mare este prăpastia dintre Iași și vârful clasamentului salarial. În județul Iași figurau 21.752 de angajatori și 209.526 de asigurați, iar fondul de salarii raportat pentru luna iunie a ajuns la 1,468 miliarde de lei. Salariul mediu brut a fost de 7.007 lei.

La prima vedere, cifra poate părea impresionantă. În realitate, clasamentul național arată că Iașul este încă departe de lideri.

Bucureștiul domină detașat, cu un salariu mediu brut de 9.817 lei, cu aproape 2.800 de lei peste Iași. Capitala este urmată de Cluj – 8.746 de lei, Timiș – 8.514 lei și Sibiu – 7.859 lei. Chiar și Brașovul, cu 7.466 de lei, se află înaintea Iașului.

Mai grav pentru pretențiile Iașului de mare centru economic este că județul nu reușește să urce nici măcar în imediata apropiere a podiumului. Cu 7.007 lei brut, Iașul ocupă practic zona superioară a clasamentului, dar nu și zona de elită.

Iașul, peste Moldova, dar foarte departe de ceilalți

În Moldova, situația arată mai bine pentru Iași. Județul este net înaintea vecinilor săi în ceea ce privește salariul mediu brut.

În Bacău, media ajunge la 6.757 de lei, în Galați la 6.404 lei, în Neamț la 5.840 de lei, în Botoșani la 5.768 de lei, în Vrancea la 5.490 de lei, în Suceava la doar 5.357 de lei, iar în Vaslui la 5.623 de lei.

Iașul are, astfel, un avantaj salarial consistent în regiune. Problema este că Moldova însăși rămâne mult în urma polilor economici din vestul și centrul țării.

Diferența față de Cluj este de 1.739 de lei brut pe lună, iar față de Timiș de 1.507 lei. În raport cu Bucureștiul, decalajul explodează la 2.810 lei brut lunar.

Cifra cea mai spectaculoasă este însă numărul asiguraților. Iașul are 209.526 de persoane în evidențele analizate, mai mult decât Brașovul, Constanța sau Prahova și mult peste majoritatea județelor țării.

Acest volum uriaș de forță de muncă nu se transformă însă automat și într-un nivel salarial de top.

Iașul are mai mulți asigurați decât Brașovul, dar salariul mediu este cu 459 de lei mai mic. Are aproape același ordin de mărime ca Timișul în ceea ce privește numărul de angajați, însă salariul mediu timișean este cu peste 1.500 de lei mai mare.

Aici se află una dintre marile vulnerabilități ale economiei ieșene: orașul produce, angajează și concentrează forță de muncă, dar valoarea salarială generată nu este încă la nivelul marilor poli economici ai României.

Paradoxul Iașului

Datele conturează un paradox economic greu de ignorat.

Iașul este lider salarial în Moldova, dar nu este lider la nivel național. Are peste 200.000 de asigurați, dar salariul mediu rămâne cu mult sub București, Cluj și Timiș. Are un fond salarial lunar de aproape 1,5 miliarde de lei, dar o parte importantă din avantajul său regional dispare atunci când comparația se mută către marile centre economice.

Practic, Iașul nu mai poate spune că este săracul Moldovei. Dar nici nu poate pretinde încă statutul de campion salarial al României.

Cifrele vin cu un mesaj brutal de simplu: Iașul are oameni, are angajatori și are bani care circulă prin economie. Următoarea provocare este să transforme această forță economică în salarii care să poată concura cu adevărat cu marile orașe ale României.

Daniel BACIU