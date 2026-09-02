Copoul intră în șantier. Ce se schimbă de astăzi pentru mii de călători

* ceea ce până acum era o călătorie directă cu tramvaiul devine, temporar, o călătorie cu transbordare * prima schimbare majoră îi vizează pe călătorii care folosesc tramvaiele 1, 8, 9 și 13 * acestea nu vor mai urca spre Copou, ci vor circula din Piața Unirii pe relația Voința – strada Bacinschi – Gară * pentru cei care trebuie să ajungă în Copou, călătoria va continua cu autobuzul

De astăzi, 2 septembrie, încep lucrările de reabilitare a liniei de tramvai dintre Fundație și Rond Triumf, iar transportul public din una dintre cele mai circulate zone ale Iașului este reorganizat. Pentru călători urmează luni de schimbări, transbordări și trasee modificate, dar autoritățile promit că, la final, tramvaiele vor circula pe o infrastructură complet modernizată.

Lucrările sunt demarate miercuri, 2 septembrie 2026, iar tronsonul Fundație – Rond Triumf intră astfel într-un amplu proces de reabilitare a căii de rulare. Intervenția vizează una dintre arterele esențiale pentru transportul public ieșean și va schimba temporar modul în care mii de oameni ajung zilnic în Copou.

Prima schimbare majoră îi vizează pe călătorii care folosesc tramvaiele 1, 8, 9 și 13. Acestea nu vor mai urca spre Copou, ci vor circula din Piața Unirii pe relația Voința – strada Bacinschi – Gară.

Pentru cei care trebuie să ajungă în Copou, călătoria va continua cu autobuzul.

Piața Unirii devine punct de transbord

Călătorii care pleacă din Piața Unirii spre Copou vor trebui să schimbe mijlocul de transport. Autobuzele care vin dinspre strada 14 Decembrie 1989 vor prelua pasagerii din stația Piața Unirii, de pe sensul către Copou, continuând apoi traseul în locul tramvaielor.

Practic, ceea ce până acum era o călătorie directă cu tramvaiul devine, temporar, o călătorie cu transbordare.

Și traseul 28 este afectat: autobuzele acestuia vor circula doar până la Rond Agronomie.

Pentru călători, schimbarea va fi resimțită în special în orele de vârf, când zona Copou este deja una dintre cele mai solicitate zone ale orașului.

Lucrările vor continua în următoarele luni și vor impune modificări temporare ale circulației. Restricțiile sunt necesare pentru ca intervențiile la calea de rulare să poată fi realizate în condiții de siguranță.

La final, promisiunea este una pe care călătorii o așteaptă de mult: o linie de tramvai mai sigură, mai eficientă și mai confortabilă.

Copoul este una dintre principalele zone universitare, administrative și rezidențiale ale orașului, iar legătura cu centrul este folosită zilnic de un număr foarte mare de călători.

Tramvaiul pierde teren acum, ca să câștige viteză mai târziu

Imaginea următoarelor luni va fi una neobișnuită: șine în lucru, tramvaie oprite pe tronsonul spre Copou și autobuze care vor prelua o parte din fluxul de călători.

Dar obiectivul este ca, după terminarea șantierului, situația să fie exact invers: mai puține probleme pe linie, mai multă siguranță și un transport public mai eficient.

Pentru ieșeni, mesajul este simplu: Copoul intră în șantier, iar tramvaiul intră în reparații.

În următoarele luni, călătoria poate deveni mai complicată. La final însă, promisiunea este ca traseul să fie mai simplu, mai sigur și mai confortabil. Carmen DEACONU