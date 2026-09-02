Noul portal e-SănătateaMea, lansat de două zile de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, este primit cu rezerve la Iaşi. Pacienţii spun că ideea este bună şi că un sistem în care istoricul medical, reţetele şi documentele pot fi consultate online le-ar scuti de drumuri şi hârtii, însă primele încercări de conectare nu au fost lipsite de probleme.

În prima zi de funcționare, marți,mai multe secțiuni ale portalului au întâmpinat dificultăți tehnice, iar unele funcționalități nu au putut fi accesate. CNAS a avertizat că, în această etapă, pot apărea întârzieri, inclusiv pe fondul numărului mare de accesări.

Până marți, la ora 11:00, fuseseră create aproximativ 2.000 de conturi. Este doar începutul unui proiect care trebuie să gestioneze date provenite dintr-un sistem uriaș: peste 35.000 de contracte cu furnizori de servicii medicale și volume foarte mari de informații generate anual de consultații, analize, investigații, internări și prescrierea medicamentelor.

„Îmi apare o eroare şi nu se încărca nimic”

Tinerii care au încercat să intre în platformă spun că nu au reuşit întotdeauna să se conecteze, în timp ce persoanele mai în vârstă sunt şi mai reticente faţă de noul sistem, în special din cauza paşilor necesari pentru crearea şi verificarea contului. „Ideea este foarte bună, mai ales dacă nu mai trebuie să umbli cu hârtii după tine şi medicul poate vedea direct istoricul”, spun unii dintre ieşenii care au aflat despre noua platformă. Entuziasmul este însă temperat de dificultăţile întâmpinate la accesare. „Am auzit că putem să ne programăm online la medic şi să ne vedem istoricul medical, aşa că am încercat să îmi fac cont pe https://portal.esanatateamea.ro. Dar, ghinion. Când am intrat nu am putut să îmi accesez datele medicale. Îmi apare o eroare şi nu se încărca nimic. Sper să se rezolve cât mai repede. Ideea e foarte bună, ne-ar scut de multe drumuri şi hârtii”, spune Irina, o tânără care îşi aşteaptă cuminte rândul din faţa cabinetului medical.

Mult mai rezervaţi sunt vârstnicii. „Eu unul nu mă pricep la toate lucrurile astea cu internetul, inteligenţa asta artificială şi ce mai vor ei. Nu ştiu cum să îmi fac cont. Eu nu am nici card bancar. Sunt obişnuit cu hârtia, cu actele aşezate frumos într-un dosar. Aşa ştiu că am unde să mă uit când am nevoie. Poate pentru tineri e simplu, dar pentru noi, cei în vârstă, nu e chiar atât de uşor”, spune Ion Cojocaru.

Medicii de familie privesc cu prudenţă începutul sistemului

Unii medici de familie din Iași preferă să mai aştepte câteva zile înainte de a se înregistra şi de a utiliza efectiv noua platformă, după problemele tehnice apărute încă din primele zile de funcţionare.

Deşi în primele două zile portalul a întâmpinat blocaje, inclusiv la autentificare, pentru medici, însă, digitalizarea ar putea aduce beneficii importante dacă sistemul va deveni stabil şi uşor de utilizat.

Documentele medicale transmise în sistem ar putea fi consultate mai uşor, iar accesul la istoricul unui pacient ar putea simplifica evaluarea acestuia, mai ales atunci când este nevoie de informaţii despre consultaţii, tratamente sau investigaţii anterioare.

10 ani de istoric medical, la câteva clicuri

Noul portal, lansat la 1 septembrie, este o platformă prin care pacienții pot intra online în propriul istoric medical și pot vedea informații care până acum erau răspândite prin cabinete, spitale, farmacii și sistemele informatice ale furnizorilor

Practic, pacientul începe să aibă propriul tablou de bord al serviciilor medicale primite prin sistemul public de sănătate.

Prin noul portal pot fi consultate informații despre istoricul serviciilor medicale și al rețetelor, serviciile decontate de CNAS, precum și alte documente medicale care vor fi încărcate pe măsură ce furnizorii sunt conectați la noua infrastructură.

Una dintre cele mai spectaculoase funcționalități este posibilitatea de a verifica ce servicii medicale au fost decontate în numele pacientului. Acesta poate vedea inclusiv sumele sau punctele decontate de CNAS pentru serviciile de care a beneficiat.

Cu alte cuvinte, pacientul nu mai trebuie să afle doar de la medic sau de la casa de sănătate ce s-a întâmplat în sistem. Poate verifica singur, online, informațiile disponibile despre propriile servicii medicale.

Portalul promite acces la un volum impresionant de informații. Pacienții vor putea consulta istoricul medical din ultimii zece ani, în timp ce istoricul rețetelor va putea fi verificat pentru ultimii cinci ani.

În timp, în cont vor apărea și biletele de trimitere și alte formulare medicale emise prin sistem. Aceste informații nu vor fi însă disponibile instantaneu pentru toată lumea.

Lansarea „E-Sănătatea Mea” nu înseamnă dispariția imediată a cardului național de sănătate. Cardul existent poate fi utilizat în continuare în perioada de tranziție, iar folosirea Cărții Electronice de Identitate nu devine obligatorie odată cu lansarea portalului. Nicoleta ZANCU, Laura RADU