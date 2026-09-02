* blănoșii din Adăpostul Municipal Iași vor putea fi adoptați sâmbătă, 5 septembrie, direct de la expoziția deschisă la USV Arena * adopțiile sunt gratuite și se fac pe bază de contract

Ieșenii care vor să adopte un câine pot merge sâmbătă, 5 septembrie, la USV Arena Iași, Stadionul de Rugby. Între 09:00 și 13:00, aici va fi amenajat un punct de adopție pentru câinii aduși din Adăpostul Municipal Iași.

Acțiunea are loc în aceeași zi cu expozițiile canine C.A.C.I.B. și C.A.C. WDF, organizate la Iași. În timp ce în ring vor intra câini înscriși în competiție, în zona destinată adopțiilor vor putea fi cunoscuți pui și câini adulți din padoc. Animalele sunt aduse de voluntarii Asociației „Sfântul Mucenic Trifon – Ocrotitorul Animalelor”, care colaborează cu Adăpostul Municipal Iași.

Adopția este gratuită, dar se face cu contract

Pentru câinii aduși la eveniment nu se percepe taxă de adopție. Persoanele care îndeplinesc condițiile necesare pot încheia documentele la fața locului și pot lua animalul acasă în aceeași zi.

Organizatorii au anunțat că vor fi aduși atât pui, cât și câini adulți, de talii diferite, astfel încât cei interesați să poată discuta cu voluntarii înainte de a lua o decizie. Adopția nu înseamnă însă simpla preluare a animalului. Procedura presupune completarea documentelor și asumarea responsabilității pentru îngrijirea câinelui. Regulile Adăpostului Municipal prevăd condiții pentru persoanele care solicită un animal, iar adopția se face oficial, nu prin simpla predare a câinelui.

Dan DIMA