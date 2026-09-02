Pasajul Socola se închide pe jumătate, traficul se rupe în două

Unul dintre cele mai importante puncte de trafic din Iași intră într-o transformare radicală. Pasajul Socola va fi consolidat și modernizat, iar lucrările vor schimba timp de aproximativ 18 luni modul în care mii de șoferi, autobuze și camioane circulă între Podu Roș și Bucium. În paralel, municipalitatea deschide o rută alternativă peste calea ferată, care va prelua traficul într-unul dintre sensuri.

Primul semnal al schimbării a fost deja dat. Primarul Mihai Chirica a semnat autorizația de construire pentru demolarea clădirii de pe șoseaua Bucium nr. 7-9, de la intersecția cu strada Trei Fântâni. Imobilul și aproximativ 70 de metri pătrați de teren au fost achiziționate recent de Primăria Iași, tocmai pentru reorganizarea intersecției.

Demolarea nu este însă un simplu proiect imobiliar. Terenul va permite supralărgirea benzii dedicate virajului la dreapta, atât dinspre șoseaua Bucium către strada Trei Fântâni, cât și dinspre Trei Fântâni către bulevardul Poitiers.

Municipalitatea susține că intervenția va permite separarea fluxurilor de trafic pentru autovehiculele mari, reducerea riscului de accidente și diminuarea timpilor de așteptare.

Ruta alternativă se deschide vineri

Ruta alternativă destinată preluării traficului în perioada lucrărilor este aproape finalizată și va fi deschisă vineri, 4 septembrie 2026, la ora 10:30. Noua arteră are aproximativ 1,4 kilometri și o valoare a investiției de 10,4 milioane de lei.

Șoferii care vor veni din zona Bucium către Podu Roș vor fi deviați pe traseul strada Trei Fântâni – drumul de acces către rampa CF – strada Mihail Sturza – strada Bucium, în zona Bularga.

Și aici apare regula care va schimba complet circulația: din 14 septembrie, sensurile de trafic vor fi împărțite între pasaj și ruta alternativă.

Cei care merg dinspre Podu Roș spre Bucium vor circula pe Pasajul Socola, în sens unic. În schimb, traficul dinspre Bucium spre Podu Roș va fi mutat pe ruta ocolitoare peste calea ferată.

Regula se aplică tuturor: autoturisme, autobuze și camioane.

Pasajul nu va fi închis complet. În prima etapă va fi închisă jumătatea stângă, în sensul Podu Roș – Bucium, în timp ce partea dreaptă va rămâne deschisă pentru traficul către Bucium. Ulterior, se va trece la închiderea celeilalte jumătăți, însă circulația va rămâne în continuare organizată în sens unic către Bucium.

Pasajul va avea, la final, cinci benzi

Pasajul Socola, construit în 1960, are o lungime de 450,70 metri și urmează să fie complet reabilitat. Proiectul prevede inclusiv creșterea numărului de benzi de la patru la cinci: două pe sensul Bucium – Podu Roș și trei pe sensul Podu Roș – Bucium.

Vor fi amenajate și două trotuare pietonale de câte doi metri, iar pasajul va beneficia de creșterea gabaritului și a clasei de încărcare.

Contractul pentru lucrări are o valoare de 41,7 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a proiectului ajunge la 64 de milioane de lei.

Șantierul este estimat să dureze 18 luni, ceea ce înseamnă că Iașul se pregătește pentru o perioadă lungă de trafic reorganizat și restricții.

Municipalitatea mizează însă pe faptul că, la final, unul dintre cele mai importante pasaje ale orașului va avea o capacitate mai mare, condiții mai bune pentru pietoni și o structură modernizată.

Daniel BACIU