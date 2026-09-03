Primăria va crea o „clonă digitală” a municipiului: traficul, poluarea și utilitățile, monitorizate în timp real

Iașul se pregătește să-și construiască o copie virtuală! Primăria Municipiului Iași va dezvolta „Iași Digital Twin (Digital-IS)”, o platformă digitală care va crea o replică virtuală a orașului și va permite monitorizarea acestuia în timp real. Practic, administrația va putea vedea și simula în mediul digital modul în care funcționează orașul înainte de a lua anumite decizii în lumea reală.

Proiectul este finanțat cu fonduri europene prin Digital Innovation Zone – eDIH, iar pentru accesarea serviciilor primarul Mihai Chirica a semnat un contract cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului eDIH-DIZ 2.0. Partener este și Asociația Digital Innovation Zone – Zona de Inovare Digitală, hub de inovare digitală care reprezintă, împreună cu universitatea, Digital Innovation Zone – hubul european de inovare digitală din Regiunea Nord-Est.

Valoarea orientativă a serviciilor disponibile pentru Municipiul Iași ajunge la 100.000 de euro.

Un Digital Twin nu înseamnă doar o hartă 3D spectaculoasă, ci un model virtual complex al orașului, care poate fi utilizat pentru analizarea modului în care funcționează diferite sisteme urbane. În această „oglindă digitală” a Iașului ar putea fi monitorizate traficul, mediul și utilitățile, iar administrația ar putea testa diferite scenarii de dezvoltare urbană înainte ca acestea să fie aplicate în teren.

Cu alte cuvinte, înainte de a modifica o intersecție, de a schimba fluxuri de trafic sau de a interveni asupra infrastructurii, autoritățile ar putea avea posibilitatea de a analiza în mediul virtual efectele unei astfel de decizii.

Proiectul promite să schimbe radical modul în care este administrat orașul

Potrivit descrierii inițiativei, tehnologia poate transforma municipiul într-un „organism inteligent”, capabil să se adapteze mai rapid la nevoile locuitorilor.

Traficul și mobilitatea ar putea fi optimizate, cu obiectivul reducerii timpilor pierduți și a poluării. Infrastructura și patrimoniul ar putea fi gestionate mai eficient, iar problemele apărute la rețelele de utilități ar putea fi detectate mai rapid.

În același timp, accesul la date deschise ar putea oferi noi oportunități pentru industria IT din Iași. Companiile și dezvoltatorii ar putea utiliza aceste date pentru a crea soluții și aplicații dedicate orașului.

Practic, Iașul încearcă să treacă de la administrația bazată exclusiv pe ceea ce se vede în teren la o administrație care poate observa, analiza și simula orașul și în spațiul virtual.

Conceptul nu este însă o fantezie tehnologică. Orașe precum Singapore, Shanghai, Helsinki, Barcelona și Las Vegas folosesc deja tehnologii de tip Digital Twin pentru monitorizarea și optimizarea unor sisteme urbane, de la trafic și energie până la protecția mediului și a patrimoniului.

Dacă datele sunt integrate corect și platforma este utilizată efectiv în procesul de decizie, „clona digitală” a orașului ar putea deveni un instrument prin care administrația testează viitorul înainte de a-l construi.

De la traficul din intersecții și consumul de energie până la infrastructură, utilități și dezvoltare urbană, orașul real ar putea avea, în oglindă, un Iași virtual capabil să arate ce s-ar putea întâmpla înainte ca schimbarea să fie făcută în realitate.

Carmen DEACONU