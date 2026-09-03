Se scumpesc permisul auto și actele mașinii

* 139 de lei pentru permis, 76 de lei pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația provizorie * acestea sunt sumele care intră în vigoare de la 15 septembrie 2026, în timp ce plățile efectuate înainte de această dată intră sub regulile speciale stabilite pentru perioada de tranziție

Vești proaste pentru cei care au de gând să-și schimbe permisul, să înmatriculeze o mașină sau să obțină o autorizație provizorie. De la 15 septembrie 2026 intră în vigoare noile tarife pentru documentele auto, iar șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar.

Începând cu 15 septembrie 2026, tarifele pentru principalele documente eliberate șoferilor vor fi actualizate. Astfel, un permis de conducere va costa 139 de lei, în timp ce pentru certificatul de înmatriculare șoferii vor achita 76 de lei.

Și cei care au nevoie de numere provizorii vor avea de plătit: autorizația de circulație provizorie va costa 25 de lei.

Noile tarife se aplică începând exact cu data de 15 septembrie, iar autoritățile au transmis și reguli speciale pentru cei care au făcut deja plățile înainte de această dată.

Ai plătit înainte? Atenție, taxa poate deveni inutilizabilă!

Una dintre cele mai importante prevederi îi vizează pe cei care și-au achitat taxele înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife.

Taxele plătite pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau a autorizației de circulație provizorie, dar care nu au fost utilizate până la 15 septembrie 2026, nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Banii nu sunt însă pierduți definitiv. Sumele pot fi restituite de R.A.-A.P.P.S., însă numai în baza unei cereri formulate și transmise de solicitant către instituție.

Cu alte cuvinte, cei care au achitat o taxă înainte de 15 septembrie, dar nu au folosit-o până la schimbarea tarifelor, trebuie să fie atenți: plata respectivă nu va putea fi pur și simplu reportată pentru utilizarea ulterioară.

Excepția importantă pentru cei care dau examenul auto

Există însă o excepție extrem de importantă. Taxele achitate înainte de 15 septembrie 2026 pentru dosarele de examinare în vederea obținerii permisului de conducere, dacă dosarele au fost înregistrate până la această dată, rămân valabile pe întreaga perioadă de valabilitate a dosarului de examinare.

Asta înseamnă că persoanele care au dosare de examinare înregistrate înainte de schimbarea tarifelor nu sunt obligate să achite din nou taxa doar pentru că noile prețuri intră în vigoare.

Plata documentelor și a plăcilor cu număr de înmatriculare poate fi făcută inclusiv prin stațiile de plată SelfPay sau prin intermediul platformei ghiseul.ro.

Prin urmare, de la jumătatea lunii septembrie, șoferii trebuie să țină cont de noile tarife atunci când își calculează costurile pentru obținerea sau înlocuirea documentelor auto.

Carmen DEACONU