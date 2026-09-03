* Tătăruși, Uda și Pietrosu intră în septembrie cu același program de furnizare început în vară * apa curge doar 11 ore pe zi, iar restricțiile au fost prelungite până la 15 septembrie

Problemele de alimentare cu apă nu au dispărut o dată cu sosirea toamnei. APAVITAL continuă restricțiile pe care le-a introdus încă de pe 22 iunie. Primele sate vizate au fost Tătăruși, Uda și Pietrosu, care încă sunt pe listă. Inițial, apa era furnizată între orele 06.00 și 22.00. De la 1 august, programul a fost redus la două intervale: 06.00–13.00 și 18.00–22.00. Cele trei sate au astfel apă 11 ore pe zi și rămân fără alimentare timp de 13 ore.

Șapte localități au avut apă cu țârâita

Tătăruși, Uda și Pietrosu nu sunt singurele localități din județ în care furnizarea apei a fost limitată. La sfârșitul lunii iunie, APAVITAL a anunțat programe de furnizare și pentru Bârnova, Pietrăria, Păun și Cercu. Probleme au fost semnalate și în anumite zone din Ciurea și municipiul Iași. În august, restricțiile au revenit în Bârnova, Pietrăria și Păun, iar în comuna Ciurea alimentarea a fost limitată pe mai multe străzi. Pe 21 august, furnizarea apei a fost întreruptă temporar și în Voinești, Vocotești, Mânjești, Mogoșești și Budeni, pentru refacerea rezervelor din rezervoarele de înmagazinare. Cel puțin șapte sate ieșene au trecut în această vară prin perioade în care apa a fost livrată după program: Tătăruși, Uda, Pietrosu, Bârnova, Pietrăria, Păun și Cercu.

Investiții de sute de milioane de euro în rețele

Problemele apar în timpul derulării celui mai amplu program de extindere a infrastructurii de apă și canalizare din județ. Programul gestionat de APAVITAL are o valoare de aproximativ 597 de milioane de euro, cu TVA. Proiectul include 312 kilometri de rețea nouă de distribuție a apei, 256 de kilometri de conducte de aducțiune, 50 de stații de pompare, 43 de rezervoare și 23 de stații de tratare. Tătăruși este inclus în investiții.

Contractul destinat localităților Cristești, Tătăruși și Moțca, are o valoare de 155,78 milioane de lei fără TVA și prevede lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare în zonă și figura în execuție în documentele publice ale operatorului. În paralel cu aceste lucrări, locuitorii din Tătăruși, Uda și Pietrosu intră în septembrie cu apa furnizată doar 11 ore din 24.

Dan DIMA