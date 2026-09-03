Opt ore de activități în Parcul Expoziției

* Parcul Expoziției devine duminică, 6 septembrie, punct de întâlnire pentru copii, părinți și bunici * programul se întinde pe opt ore și cuprinde peste 50 de activități pregătite de 38 de invitați * anul trecut, organizatorii au raportat aproximativ 10.000 de participanți *

Copoul se pregătește pentru unul dintre cele mai mari evenimente dedicate familiilor din această toamnă. Festivalul Familiei revine duminică, 6 septembrie, în Parcul Expoziției, cu peste 50 de ateliere și activități gratuite, desfășurate între orele 11:00 și 19:00. Evenimentul organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita, a ajuns la ediția a VI-a și aduce împreună 38 de invitați din educație, sănătate, cultură și zona organizațiilor comunitare.

Dimensiunea festivalului a crescut constant. La ediția din 2024 au fost raportate peste 7.000 de participări, iar în 2025 numărul a ajuns la aproximativ 10.000. Anul trecut au fost implicați 29 de invitați, față de 38 în programul anunțat pentru această duminică.

De la experimente și STEM la cursuri de prim-ajutor

Programul din Parcul Expoziției este construit în jurul activităților la care copiii și părinții pot participa direct. Sunt anunțate construcții STEM, experimente chimice, ateliere de limba engleză, balet, șah, pictură, muzică, lectură, lucru manual, activități pentru dezvoltarea emoțională și jocuri pentru întreaga familie.

Una dintre zonele practice este cea de sănătate. Caravana cu Medici – Filiala Iași va organiza cursuri de prim-ajutor, cu demonstrații de resuscitare cardio-respiratorie, intervenție în caz de înec cu corp străin, traumatisme sau pierderea cunoștinței. Participanții vor putea vedea și cum este utilizat un defibrilator extern automat. Sunt programate și evaluări posturale pentru copii și adulți.

În zona de știință, copiii vor putea participa la construcții STEM și experimente chimice, iar alte ateliere îi duc spre teatru, public speaking, povești și exerciții de comunicare. Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, împreună cu partenerii săi, pregătește inclusiv activități despre emoții, creativitate și comunicarea în familie. Asociația Edulink va oferi un atelier de scris povești.

Opt ore de activități în Parcul Expoziției

Festivalul începe la ora 11:00 și se încheie la 19:00, iar accesul este gratuit. Oferta nu este construită exclusiv pentru copii. Organizatorii au inclus activități la care pot participa împreună copiii, părinții și bunicii, de la ateliere culinare și tradiții până la jocuri, muzică și activități educaționale.

Evenimentul este organizat anual în apropierea sărbătorii Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana și reprezintă una dintre cele mai vizibile ieșiri ale Arhiepiscopiei Iașilor din zona strict liturgică spre proiecte sociale și educaționale adresate publicului larg. Prima ediție a Festivalului Familiei a avut loc în 2021.

Festivalul are anul acesta și o componentă socială. Donațiile strânse în timpul evenimentului vor susține o familie cu opt copii din județul Botoșani, pentru care Pro Vita încearcă să adune 20.000 de lei. Banii sunt necesari pentru forarea unui puț, achiziția pompei și realizarea instalației de apă a locuinței.

Maura ANGHEL