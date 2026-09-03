Val de infracțiuni cu violență, în județ. Arestări după scandaluri și accidente

Începutul toamnei vine cu un bilanț alarmant pentru județul Iași. În doar câteva zile, polițiștii au intervenit în mai multe dosare de violență, accidente rutiere grave, conducere fără permis și șofat sub influența alcoolului. Mai mulți suspecți au ajuns în fața instanțelor, iar în câteva cazuri judecătorii au dispus chiar arestarea preventivă.

La Podu Iloaiei, un conflict a escaladat într-un adevărat episod de violență. Patru bărbați, cu vârste între 17 și 30 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind bănuiți de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu. Potrivit anchetatorilor, pe 29 august, aceștia ar fi agresat pe un drum public două persoane, un bărbat și o femeie. În aceeași zi, doi dintre suspecți ar fi pătruns fără drept în curtea unei femei și ar fi agresat un alt bărbat.

Dosarul a ajuns rapid în instanță, iar pe 2 septembrie judecătorii au decis arestarea preventivă a celor patru pentru 30 de zile.

Nici zona Hârlău nu a fost ocolită de conflictele violente. Un bărbat de 46 de ani a fost reținut după ce, pe fondul unor discuții în contradictoriu, ar fi agresat un tânăr de 29 de ani într-un bar din Cotnari. Și în acest caz, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Un alt dosar vizează un bărbat de 38 de ani, acuzat că ar fi agresat un alt bărbat pe un drum public din comuna Plugari și, ulterior, o femeie care ar fi intervenit pentru aplanarea conflictului. Și acesta a ajuns după gratii, judecătorii dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Un al patrulea caz de violență a dus la reținerea unui bărbat de 37 de ani. Acesta ar fi agresat un bărbat de 46 de ani în timp ce se aflau la domiciliul unei alte persoane din Cotnari. De această dată, instanța a dispus arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Situație gravă în trafic

Dar dacă scandalurile de stradă și conflictele izbucnite pe fondul unor discuții în contradictoriu ridică semne serioase de întrebare, situația de pe șoselele Iașului este și mai gravă.

Un accident produs pe DN 28B, în seara de 30 august, s-a transformat într-un dosar penal cu trei acuzații extrem de grave: vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Un tânăr de 25 de ani ar fi încercat să depășească o coloană de autoturisme și ar fi intrat în coliziune cu o mașină care efectua virajul la stânga. În urma impactului, autoturismul său a fost proiectat în alte două mașini parcate și a lovit un pieton. Victima a fost transportată la o unitate medicală din Iași.

Și mai grav: după producerea accidentului, șoferul ar fi plecat de la fața locului fără acordul polițiștilor. Ulterior a fost identificat și testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe 2 septembrie, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Fără permis, la volan

În paralel, polițiștii descoperă și șoferi care se urcă la volan fără să aibă permis. În comuna Ipatele, doi bărbați, de 41 și 57 de ani, au fost depistați separat în timp ce conduceau tractoare agricole, deși nu dețineau permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În ambele cazuri au fost deschise dosare penale.

Iar alcoolul continuă să apară în controalele rutiere. În Bălțați, polițiștii au fost alertați prin 112 că un tânăr s-ar fi urcat băut la volan. Șoferul, în vârstă de 25 de ani, a fost oprit și testat, aparatul indicând 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar ancheta continuă.

Violență, alcool, viteză, șoferi fără permis și accidente cu victime – este imaginea unui început de toamnă care pune din nou presiune uriașă pe polițiștii ieșeni. Iar faptul că mai multe dintre aceste dosare au ajuns rapid în fața judecătorilor și au generat măsuri preventive severe arată gravitatea faptelor cercetate.

Toamna abia a început, însă pe drumurile și în comunitățile din județul Iași tensiunile sunt deja la cote alarmante. Andrei TURCU