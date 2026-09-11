Bătălie uriașă pentru lotul cu tuneluri al A8!

Nu mai puțin de 12 oferte au fost depuse la licitația organizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru supervizarea lucrărilor de pe lotul 1B Miercurea Nirajului – Sărățeni, unul dintre cele mai spectaculoase și complexe sectoare ale Autostrăzii „Unirii”, care va lega Transilvania de Moldova.

Companii de inginerie și proiectare din România și din străinătate s-au înscris în cursa pentru contractul estimat la 47,17 milioane de lei fără TVA, valoare care poate urca la 55,67 milioane de lei dacă vor fi achiziționate și serviciile similare prevăzute în contract.

Printre ofertanți se află nume importante precum TPF Inginerie, TECNIC Consulting Engineering România, IRD Engineering și Konsent, dar și asocieri internaționale și românești specializate în infrastructură rutieră.

Cele 12 oferte au intrat acum în etapa de evaluare, care are termen-limită 2 decembrie 2026, ora 18:00.

154 de luni de supraveghere

Contractul este unul de anvergură. Firma care va câștiga licitația va trebui să urmărească proiectul pe parcursul întregului său ciclu: proiectare, execuție și perioada de garanție.

Durata totală estimată ajunge la 154 de luni, dintre care 6 luni pentru proiectare, 24 de luni pentru execuția lucrărilor și nu mai puțin de 124 de luni pentru perioada de garanție.

Supervizorul va controla respectarea contractului în privința termenelor, costurilor, calității și cantităților de lucrări și va urmări modul în care sunt utilizate fondurile publice.

Iar miza financiară este uriașă: asocierea Ozaltin İnșaat Ticaret ve Sanayi AȘ – Infravis, antreprenorul general al lotului, are la dispoziție 2,98 miliarde de lei fără TVA pentru construcție.

Lotul Miercurea Nirajului – Sărățeni are o lungime de 23,4 kilometri și este unul dintre cele mai spectaculoase sectoare ale A8.

Pe traseu sunt prevăzute două tuneluri bidirecționale, cu o lungime cumulată de aproximativ 1,07 kilometri. Primul va avea 740 de metri și va fi construit în apropierea localității Măgherani, iar al doilea, de 330 de metri, în zona Chibed.

Proiectul mai include două ecoducte, unul peste DN13A și calea ferată, iar celălalt peste DN13, în zona Acățari, precum și un total de 36 de structuri.

Este un lot care concentrează, practic, unele dintre cele mai dificile lucrări de infrastructură ale Autostrăzii Unirii.

Constructorul a intrat în scenă, dar excavatoarele nu au pornit pe autostradă

Paradoxal, deși contractul de proiectare și execuție a fost semnat încă din mai 2025, iar constructorul a început organizarea de șantier în aprilie 2026, lucrările propriu-zise de construcție nu au început încă.

Proiectarea a fost finalizată, iar proiectul se află în etapa procedurilor necesare pentru emiterea autorizației de construire și a ordinului de începere a lucrărilor.

După emiterea documentelor necesare, antreprenorul va avea la dispoziție 24 de luni pentru execuție.

În echipa de proiectare și execuție sunt implicate numeroase companii specializate, între care Danavi, Eckon CEI, Elektra Invest, Proyapi Muhendislik ve Musavirlik, Yuksel Domanic Muhendislik, Epser, Patrik Silva și Eco Geodrum, alături de Muzeul Județean Mureș.

12 oferte pentru supervizarea miliardelor

În cursa pentru contractul de supervizare au intrat TPF Inginerie; Tumas Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik – Metroul; TECNIC Consulting Engineering România; IRD Engineering; Civil Engineering Institute „Macedonia” – Smart Infrastructure Solutions; Septembrie Consulting – Ave Romconstruct Design; Peyco Proyectos – K-Box Construction Design – We Project Engineering; MGGP – MGGP Engineering – Konsent; Madlev Cons – DP Consult – Viadif Consult; Infranova Soluții Tehnice în Construcții – Botek – Irimat Cons; Ventra Project Management – Utiber Közúti Beruházó; Activ Proiectare Infrastructură – Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Lotul 1B reprezintă una dintre piesele esențiale ale A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, autostrada care ar urma să creeze legătura rapidă dintre Moldova și Transilvania.

Daniel BACIU