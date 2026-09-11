Luni, ministrul Educației deschide anul universitar la USV Iași

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, este așteptat luni în Capitala Moldovei, unde va participa la festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027 organizată de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”.

Ceremonia este programată de la ora 11:00, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, iar evenimentul va reuni nume importante din administrația locală, mediul academic și cercetare. Sunt așteptați rectorii universităților ieșene, oficialități locale, directorii colegiilor agricole, reprezentanți ai stațiunilor de cercetare din regiunea Nord-Est, ai instituțiilor deconcentrate și ai mediului economic, precum și membri ai comunității academice a USV Iași.

Dar adevăratul punct de atracție al festivității îl reprezintă studenții care pășesc pentru prima dată în universitate și cei care au reușit să transforme performanța academică într-un exemplu pentru întreaga comunitate.

Cei mai buni dintre cei buni vor fi recompensați chiar în cadrul ceremoniei. USV Iași va acorda premii de excelență și burse ocazionale studenților care s-au remarcat în anul universitar precedent prin rezultate deosebite, implicare și efort susținut în pregătirea profesională.

Un moment cu o încărcătură aparte îl va reprezenta acordarea a două premii speciale, finanțate în urma donațiilor testamentare făcute de două personalități marcante ale învățământului superior agronomic.

Doi studenți vor primi câte 1.000 de euro!

Vicol Gabriel Sebastian, student în anul al II-lea la Facultatea de Agricultură, specializarea Agricultură, va primi Premiul Prof. univ. dr. Dr. Hc. Constantin Vasilică, în valoare de 1.000 de euro.

La rândul său, Ștefania Lefter, șefă de promoție 2026 la specializarea Agricultură, va fi recompensată cu Premiul Prof. univ. dr. Petru Magazin, tot în valoare de 1.000 de euro.

Și tradiția premiilor acordate de facultăți continuă. „Premiul Decanului”, în valoare de 1.000 de lei, va ajunge la tinerii care au obținut rezultate academice remarcabile și s-au implicat activ în viața universitară.

Cu ministrul Educației prezent, cu cei mai buni studenți premiați și cu o nouă generație pregătită să intre în universitate, Iașul dă luni startul unui nou capitol academic. Carmen DEACONU