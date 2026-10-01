* Itility, companie olandeză care lucrează pentru nume importante din tehnologie și industrie, și-a deschis la Iași primul sediu din România * grupul vrea să ajungă la aproximativ 100 de angajați în software și cloud * alegerea Iașului arată că orașul rămâne atractiv pentru investițiile IT chiar după restructurările ultimilor ani

O companie olandeză de tehnologie care are printre clienți nume precum ASML, NXP, KPN, Vattenfall și Vanderlande a ales Iașul pentru prima sa prezență în România. Itility și-a deschis la finele lunii 28 septembrie primul birou românesc și anunță că vrea să construiască aici o echipă de aproximativ 100 de specialiști. Mai important decât numărul locurilor de muncă este însă locul ales: compania nu intră în România prin București, ci direct prin Iași.

Prima adresă din România este Iașul

Itility are o poziție solidă în zona tehnologiei B2B. Compania are sediul central la Eindhoven, în regiunea Brainport, unul dintre cele mai puternice ecosisteme tehnologice europene, și peste 250 de specialiști numai în Olanda, în data, inteligență artificială generativă, software, cloud, securitate și consultanță digitală. Grupul are și operațiuni în Statele Unite, la San Diego și Austin. Lista publică de clienți include companii precum ASML, NXP, Nexperia, KPN, Vattenfall, TenneT, Vanderlande, Marel și TNO, ceea ce plasează Itility într-o zonă tehnologică puternic conectată cu semiconductorii, producția industrială, energia și infrastructura digitală.

De ce Iași?

Compania arată pe pagina dedicată operațiunilor din România că puternica comunitate tehnologică și forța de muncă inginerească din Iași au contat în alegerea orașului. Echipa locală va lucra împreună cu specialiști și clienți din alte țări, pe proiecte în AI, date, software, cloud și infrastructură IT. CEO-ul grupului, Peter Schepers, a legat la rândul său extinderea în România de posibilitatea formării unor echipe internaționale și de livrarea serviciilor la un cost competitiv. Asta schimbă puțin perspectiva asupra investiției. Iașul nu este ales pentru un centru clasic de suport sau call-center, ci pentru roluri inginerești și proiecte tehnice destinate clienților internaționali.

Intrarea Itility vine într-un moment diferit de anii de boom ai industriei IT, când companiile recrutau sute de oameni aproape continuu.

Piața s-a reașezat, proiectele sunt selectate mai atent, iar companiile caută tot mai mult competențe specializate în cloud, date, inteligență artificială și automatizare.

Cu toate acestea, dimensiunea industriei locale rămâne importantă. Companiile din județul Iași încadrate la activități de realizare a software-ului la comandă au cumulat în 2025 o cifră de afaceri de aproape 2,9 miliarde de lei, profituri nete de 593,7 milioane de lei și 8.824 de angajați, potrivit unei analize realizate pe baza bilanțurilor firmelor.

Asta înseamnă că noul investitor nu intră într-o piață virgină, ci într-un ecosistem care are deja mii de programatori, ingineri și specialiști IT.

Semnalul este însă mai interesant. O companie care lucrează în industria semiconductorilor, AI, cloud și infrastructură digitală își deschide prima operațiune din România la Iași.

Dan DIMA