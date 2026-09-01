* pentru o parte dintre copiii din Iași, grădinița a început deja de la 1 septembrie, în sistemul privat * la stat, cursurile încep oficial pe 7 septembrie * în sistemul privat, un program complet, cu masa inclusă, poate ajunge la 2.200–2.300 de lei pe lună

Pentru o parte dintre copiii din Iași, vacanța s-a încheiat deja. Mai multe grădinițe private și-au reluat programul de la 1 septembrie, în timp ce în sistemul public cursurile anului școlar 2026–2027 vor începe oficial luni, 7 septembrie. Dincolo de diferența de câteva zile, pentru părinți există însă una mult mai importantă: costul. La stat, nu există taxă de școlarizare, iar principala cheltuială regulată pentru programul prelungit este masa. La privat, factura lunară poate trece de 2.000 de lei pentru un copil.

La stat, aproape 4.000 de locuri erau disponibile în primăvară

Dimensiunea rețelei publice se vede încă din cifrele înscrierilor. După reînscrierile din luna mai, în municipiul Iași erau disponibile aproximativ 4.000 de locuri la grădiniță, dintre care circa 2.700 la grupa mică. Acestea se adăugau locurilor deja ocupate de copiii reînscriși în grupele mijlocii și mari.

Locurile nu sunt însă distribuite uniform în oraș. După fiecare etapă de înscriere, Inspectoratul Școlar Județean Iași a actualizat situația locurilor disponibile, iar în perioada 17–27 august s-a desfășurat etapa de ajustări pentru copiii care nu obținuseră un loc în rundele anterioare.

La creșe, presiunea a fost mai mare. Cele 745 de locuri disponibile în cele 13 creșe municipale, după reînscrieri, au fost ocupate integral, iar în luna iunie 80 de copii se aflau încă pe lista de așteptare. Capacitatea totală a rețelei municipale de creșe a ajuns în acest an la aproximativ 1.200 de locuri.

Cât plătește un părinte la grădinița de stat

În grădinițele publice nu există taxă de școlarizare. Pentru programul prelungit, părinții plătesc însă hrana copilului.

La Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 din Iași, de exemplu, contribuția pentru hrană anunțată pentru anul 2026 este de 19 lei pe zi. La 20 de zile de prezență, costul ajunge la aproximativ 380 de lei pe lună.

Diferența față de sistemul privat este considerabilă, mai ales pentru familiile cu doi copii de vârstă preșcolară.

La privat, factura ajunge la 2.200–2.300 de lei

În sistemul privat, costurile diferă de la o unitate la alta și în funcție de program.

La Grădinița FEG Iași, tarifele publicate pentru anul școlar 2026–2027 sunt de 1.400 de lei pe lună pentru program normal și 1.600 de lei pentru program prelungit. Masa completă costă încă 33 de lei pe zi.

Pentru 20 de zile de prezență, costul unui copil înscris la program prelungit ajunge astfel la aproximativ 2.260 de lei pe lună. La acestea se adaugă taxa de înscriere, cuprinsă între 300 și 400 de lei.

La Kids Heaven Iași, programul normal costă 1.500 de lei lunar, iar cel prelungit, între orele 7:00 și 18:00, 1.700 de lei. Masa completă este încă 30 de lei pe zi.

Pentru o lună cu 20 de zile de prezență, factura ajunge la aproximativ 2.300 de lei. Calculată pentru zece luni, suma poate trece de 22.000–23.000 de lei pentru un singur copil, fără activități sau servicii suplimentare.

Un loc aproape de casă poate conta mai mult decât un loc liber

Problema părinților nu se reduce însă la numărul total de locuri. Contează cartierul, distanța față de casă și serviciu, programul unității și ora până la care copilul poate rămâne la grădiniță.

De aceea, Iașul poate avea simultan locuri disponibile în anumite unități și presiune foarte mare asupra altora. Pentru o familie care trebuie să traverseze orașul dimineața și după-amiaza, un loc liber aflat la câteva cartiere distanță nu este neapărat o soluție.

Anul școlar 2026–2027 a început administrativ la 1 septembrie, însă cursurile din sistemul public încep oficial pe 7 septembrie. În privat, unele grădinițe au reluat deja activitatea. Pentru părinți, diferența nu este însă doar de calendar: între un loc la stat și unul la privat pot apărea aproape 2.000 de lei în plus, în fiecare lună, în bugetul familiei. Teona SOARE