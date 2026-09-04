* cursele speciale pentru elevi revin de luni, 7 septembrie * pe traseele 3, 8 și 9, legătura cu Copoul va fi asigurată cu autobuze din cauza lucrărilor de la Fundație – Rond Triumf * pentru zona centrală vor circula și tramvaie speciale pe traseele 3 și 9

Compania de Transport Public Iași modifică transportul către Copou chiar din prima zi a noului an școlar. De luni, 7 septembrie, revin cursele speciale pentru elevi, iar traseele 3, 8 și 9 vor fi deservite cu autobuze pe relația către Copou, pe perioada lucrărilor la calea de rulare dintre Fundație și Rond Triumf.

Măsura afectează trei dintre traseele care fac legătura dintre cartiere și zona universitară și școlară din Copou: 3 Dancu – Copou, 8 Țuțora – Copou și 9 Spital Elytis – Copou.

Autobuzele vor circula din Târgu Cucu pe linia de tramvai, astfel încât să fie păstrată legătura directă cu Copoul în perioada în care circulația tramvaielor este afectată de șantier.

Tramvaie speciale pentru elevii care merg în centru

Pentru elevii care nu trebuie să ajungă în Copou, CTP introduce separat curse speciale cu tramvaie pe traseele 3 și 9.

Pe traseul 3, acestea vor circula pe relația Dancu – Piața Unirii – Gară, iar pe traseul 9 pe relația Spital Elytis – Piața Unirii – Gară.

Practic, elevii vor avea două variante distincte în funcție de destinație: autobuze pentru deplasările către Copou și tramvaie speciale pentru cei care coboară în zona centrală sau la Gară.

Cursele dedicate elevilor vor putea fi recunoscute după indicativul „CS – Cursă Specială”.

CTP Iași le cere celorlalți călători să nu folosească aceste vehicule și să aștepte următoarea cursă regulată, astfel încât locurile să rămână disponibile în primul rând pentru elevi. Copiii de vârstă mică vor putea fi însoțiți de un adult.

Circulația va fi ajustată în funcție de aglomerație

Schimbările sunt introduse simultan cu începerea cursurilor și cu restricțiile provocate de lucrările la infrastructura de tramvai din Copou, una dintre cele mai circulate zone ale orașului în timpul anului școlar.

Compania anunță că va urmări fluxurile de călători și modul în care funcționează noile variante de transport. Organizarea curselor va putea fi modificată ulterior, în funcție de situația din teren și de gradul de aglomerare. Clara DIMA