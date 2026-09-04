Alertă alimentară! Brânză brie cu Listeria, retrasă de urgență! Dr. Ciuhodaru: „Atenție la simptome!”

Alertă pentru consumatori după descoperirea bacteriei Listeria într-un sortiment de brânză Brie! Produsul „1KG MC Brie 60%”, marca Metro Chef, a fost retras de la vânzare după identificarea prezenței bacteriei Listeria monocytogenes. Produsul are gramajul de 1 kilogram, furnizorul indicat fiind Sasu Paturages Comtois.

Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra riscurilor pe care le poate avea această bacterie, mai ales pentru persoanele vulnerabile. Listeria este una dintre bacteriile care pot supraviețui și se pot multiplica la temperaturi de refrigerare, ceea ce face ca simpla păstrare a alimentelor în frigider să nu fie suficientă pentru eliminarea riscului. FDA arată că L. monocytogenes poate crește chiar și la temperaturi de refrigerare.

Gravidele, printre cele mai vulnerabile!

Listerioza poate fi deosebit de periculoasă în timpul sarcinii. Potrivit CDC, femeile însărcinate sunt de aproximativ 10 ori mai susceptibile de a contracta o infecție cu Listeria decât ceilalți adulți. Mai grav, infecția poate afecta sarcina și poate duce la pierdere de sarcină, naștere prematură sau infecții severe la nou-născut.

Pericolul este cu atât mai înșelător cu cât, la gravide, simptomele pot fi ușoare sau chiar absente. Febra, oboseala și durerile musculare pot părea banale, însă infecția poate avea consecințe grave asupra fătului.

Listeria nu se vede și nu se simte!

Aici este una dintre marile probleme: un aliment contaminat nu trebuie neapărat să aibă un miros sau un aspect suspect. Bacteria poate ajunge în alimente în timpul procesării, ambalării, transportului sau depozitării și poate contamina inclusiv alte produse prin contact.

Persoanele în vârstă și cele cu sistem imunitar slăbit se află, de asemenea, în categoria cu risc crescut de listerioză severă. În formele invazive pot apărea febră, dureri musculare, dureri de cap, rigiditate a cefei, confuzie, pierderea echilibrului sau convulsii.

Frigiderul nu „omoară” Listeria!

Este unul dintre cele mai importante avertismente. Refrigerarea încetinește dezvoltarea bacteriei, dar nu o elimină. FDA precizează că Listeria monocytogenes poate crește la temperaturi de frigider, motiv pentru care alimentele refrigerate gata de consum trebuie păstrate corespunzător și consumate cât mai repede.

Pentru reducerea riscului, specialiștii recomandă igienă riguroasă, separarea alimentelor crude de cele preparate, gătirea corespunzătoare și curățarea regulată a frigiderului și a suprafețelor de lucru.

Iar în cazul produsului retras, recomandarea este simplă: nu îl consumați. Dacă îl aveți acasă, urmați indicațiile comerciantului privind returnarea sau eliminarea acestuia.

Dacă după consumul unui aliment contaminat apar febră, oboseală, dureri musculare sau alte simptome sugestive, este recomandată discutarea situației cu un medic. Pentru gravide, orice simptom suspect după o posibilă expunere trebuie tratat cu maximă atenție. CDC subliniază însă că riscul de listerioză invazivă după o expunere este, în general, foarte scăzut.

Listeria poate fi invizibilă, dar consecințele ei nu sunt de ignorat. Iar pentru femeile însărcinate, vârstnici și persoanele cu imunitate scăzută, vigilența poate face diferența. Nicoleta ZANCU