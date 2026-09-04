Centrul Iașului, sufocat de trafic. Autobuzele abia își fac loc printre mașini

* strada 14 Decembrie 1989 a ajuns un culoar important pentru autobuzele care preiau fluxul spre Copou * imaginile surprinse în centrul orașului arată mijloacele CTP înghesuite în aceleași coloane cu autoturismele *

Un autobuz electric de 12 metri, mașini una după alta și aproape niciun spațiu de manevră. Așa arată circulația pe strada 14 Decembrie 1989, în plin centrul Iașului, la numai câteva zile după ce începerea șantierului de pe linia de tramvai din Copou a mutat o parte din presiunea transportului public pe autobuze. Fotografiile surprinse în zonă arată un mijloc CTP prins în coloana de autoturisme, pe o arteră unde transportul public nu are bandă separată și trebuie să înainteze în același ritm cu traficul general.

Situația apare într-unul dintre cele mai complicate momente pentru circulația din centrul orașului. Din 2 septembrie, tramvaiele nu mai circulă între Fundație și Rond Triumf, unde au început lucrările de reabilitare a căii de rulare. Traseele 1, 8, 9 și 13 au fost reorganizate, iar legătura dintre Piața Unirii și Copou este asigurată cu autobuze. Acestea ajung în Piața Unirii dinspre strada 14 Decembrie 1989 și preiau călătorii care continuă spre Copou.

Autobuzele au intrat în aceeași coloană cu mașinile

În fotografii se vede foarte clar problema. Autobuzul CTP ocupă aproape întregul culoar de circulație, iar în fața și în spatele lui se formează șiruri de autoturisme. Stâlpișorii montați la marginea carosabilului elimină posibilitatea unor manevre laterale, iar orice mașină care încetinește sau oprește transmite imediat întârzierea întregii coloane.

Pentru călătorul din autobuz, avantajul transportului public dispare în momentul în care vehiculul CTP stă în exact același ambuteiaj cu mașinile personale. Un autobuz poate transporta zeci de oameni, dar pe strada 14 Decembrie nu beneficiază de niciun culoar care să-i permită să treacă înaintea coloanei.

Problema devine mai vizibilă acum, când această arteră este folosită inclusiv pentru legătura către Copou. Șantierul început miercuri a scos tramvaiele de pe tronsonul Fundație – Rond Triumf, iar soluția temporară aleasă de CTP presupune tocmai introducerea autobuzelor în rețeaua rutieră deja încărcată din centru. Contractul pentru modernizarea liniei de tramvai are o durată estimată de execuție de 18 luni. Investiția vizează 1.416 metri de cale dublă, plus lucrările din Rond Triumf.

Vineri seară, presiunea crește și mai mult

Traficul din această zonă va fi pus vineri, 4 septembrie, la o încercare suplimentară. Pentru desfășurarea Superspecialei Raliului Iașului, între orele 18:00 și 20:00 va fi închisă circulația pe bulevardul Independenței, între strada Nicolae Bălcescu și Piața Mihai Eminescu, precum și pe șoseaua Păcurari, între Piața Mihai Eminescu și strada Cișmeaua Păcurari.

Restricțiile obligă CTP să modifice din nou traseele. Autobuzele 28 și 42 vor folosi linia de tramvai între Târgu Cucu și Piața Unirii, iar traseele 20, 43, 46, 52 și 41 vor avea parcursuri modificate. Traseul 36 va fi deviat prin strada Arcu – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – strada 14 Decembrie 1989 – Piața Unirii – Copou – Breazu.

Asta înseamnă și mai multe vehicule de transport public împinse printr-o zonă în care fotografiile arată deja coloane compacte.

Un centru fără prioritate reală pentru transportul public

Iașul are autobuze electrice noi, dar acestea circulă printr-un centru în care infrastructura rutieră nu le oferă un avantaj față de autoturism. Când coloana se oprește, se oprește și autobuzul cu toți călătorii lui.

În următoarele luni, problema va conta și mai mult. Lucrările din Copou nu sunt o intervenție de câteva zile, iar autobuzele vor rămâne o piesă importantă în transportul călătorilor spre cea mai aglomerată zonă universitară a orașului. Deocamdată, imaginile de pe 14 Decembrie arată foarte simplu situația: transportul public trebuie să-și croiască drum prin același trafic pe care ar trebui să îl ajute să îl reducă. Dan DIMA