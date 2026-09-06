* 2.279 de copii nu vor începe cursurile în spațiile obișnuite * 23 de unități sunt fără autorizație sanitară, iar 22 nu au autorizația ISU necesară

Luni, 7 septembrie, școlile din Iași își redeschid porțile, dar nu peste tot cursurile vor începe în condiții normale. În 28 de unități și structuri școlare, copiii au fost mutați total sau parțial în alte spații. În același timp, 23 de unități nu au autorizație sanitară de funcționare, iar alte 22 nu dețin autorizația de securitate la incendiu de care au nevoie.

Datele au fost prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Iași după verificările făcute înaintea debutului anului școlar. Sistemul preuniversitar ieșean adună, în total, peste 140.000 de antepreșcolari, preșcolari, elevi și angajați.

Peste 2.200 de copii își schimbă școala, temporar

Relocările reprezintă cea mai vizibilă problemă de la începutul acestui an școlar. În total, 2.279 de preșcolari și elevi vor face cursuri, pentru o perioadă, în alte clădiri sau în alte corpuri decât cele folosite în mod normal. Jumătate dintre cele 28 de cazuri presupun mutarea completă a activității, iar în celelalte 14 relocarea este doar parțială. Cei mai mulți copii afectați sunt în învățământul primar și gimnazial: 1.076. Lor li se adaugă 806 liceeni și aproximativ 397 de preșcolari.

Situațiile nu au toate aceeași cauză. Unele clădiri sunt în reabilitare, altele nu pot fi utilizate momentan, iar în câteva cazuri mutarea este legată de reorganizarea spațiilor sau de problemele imobilelor existente.

Cel mai mare grup mutat este cel de la Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei. Aici, 581 de elevi vor merge la cursuri în fosta Casă de Copii din Budăi. Spațiul a fost adaptat pentru activitatea școlară, însă programul va fi organizat în două schimburi.

Inspectorul școlar general Rodica Leontieș a recunoscut că soluția nu este una comodă pentru elevi. „Va fi, într-adevăr, o perioadă mai delicată pentru ei, pentru că spațiul este mai mic”, a declarat aceasta.

Relocări de amploare sunt și la Școala Gimnazială Crucea, unde sunt afectați 321 de elevi, la Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 din Pașcani – 185 de copii, la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni – 150 de elevi, precum și la Școala Gimnazială nr. 1 Todirești – 127.

În municipiul Iași, 50 de copii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 11 vor merge temporar în alt spațiu. Clădirea unității are probleme de risc seismic și este prevăzută pentru reconstrucție.

Trei investiții mari au fost închise înainte de 7 septembrie

Nu toate lucrările începute în școlile din municipiu intră însă în noul an. Intervențiile de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și Liceul Teoretic „Miron Costin” au fost finalizate înainte de debutul cursurilor.

Situația este importantă mai ales în cazul celor trei unități, unde lucrările de consolidare, modernizare sau recompartimentare ridicaseră semne de întrebare în ultimele săptămâni de vacanță. Deschiderea oficială a anului școlar la nivelul județului este programată luni la „Miron Costin” și „Garabet Ibrăileanu”.

23 de unități nu au încă autorizație sanitară

O a doua problemă ține de documentele necesare funcționării. În centralizarea ISJ privind autorizarea sunt cuprinse 183 de unități. Dintre acestea, 160 au autorizație sanitară, iar 23 nu o dețin. Asta înseamnă că aproximativ una din opt unități aflate în această evidență intră în noul an fără documentul sanitar. Motivele diferă de la caz la caz. Unele școli au trecut recent prin lucrări și nu au încheiat încă toate procedurile, în altele lipsesc cabinetele medicale sau există probleme legate de grupurile sanitare.

În privința securității la incendiu, situația trebuie citită separat. 68 de unități sunt autorizate, 93 nu intră sub obligația de autorizare, iar 22 ar trebui să aibă autorizație ISU, dar nu o dețin.

179 de unități de stat în noua rețea

Reorganizarea rețelei școlare schimbă și structura sistemului ieșean în 2026–2027. Județul are 179 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică, la care sunt arondate alte 371 de structuri. Separat funcționează trei creșe și Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

În sistemul particular sunt 59 de unități. Cea mai mare categorie din rețeaua publică este cea a școlilor gimnaziale – 108 unități. Mai sunt 42 de licee, 18 colegii, șapte grădinițe, două școli primare, o școală profesională și o școală postliceală.

Problemele sanitare nu au dispărut din mediul rural

La începutul anului școlar, grupurile sanitare exterioare sau neconforme continuă să creeze probleme în Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana. Potrivit ISJ, cinci grupuri sanitare necesită intervenții. Situațiile sunt diferite. La Popricani există un grup sanitar modern care trebuie legat de clădirea școlii. La Andrieșeni investiția este blocată de un litigiu privind terenul, în timp ce la Tansa și Țibana problema invocată este lipsa fondurilor necesare lucrărilor.

Anul școlar 2026–2027 începe luni, 7 septembrie, și are, pentru majoritatea elevilor, 36 de săptămâni de cursuri. Ultima zi de școală este 18 iunie 2027. Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 11 iunie, iar cei din clasele terminale de liceu pe 4 iunie.

Clara DIMA