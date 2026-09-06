* Palatul Culturii deschide pe 10 septembrie o expoziție dedicată lui Albrecht Dürer * seria „Apocalipsa”, realizată în 1498, va fi prezentată alături de lucrări și documente din secolele XV-XVI

Unele dintre cele mai cunoscute imagini create de Albrecht Dürer vor putea fi văzute la Iași, într-o expoziție deschisă timp de 51 de zile la Palatul Culturii. „Albrecht Dürer. 555. Apocalipsa” marchează 555 de ani de la nașterea artistului german și aduce în prim-plan celebra serie de xilogravuri prin care acesta a ilustrat Apocalipsa la sfârșitul secolului al XV-lea.

Expoziția este construită în jurul operei grafice a lui Albrecht Dürer (1471-1528), pictor și gravor din Nürnberg, una dintre figurile majore ale Renașterii germane. Publicul va putea vedea atât seria de xilogravuri „Apocalipsa”, cât și alte lucrări reprezentative pentru perioada în care artistul și-a format limbajul vizual.

Piesele prezentate la Iași provin din colecția Muzeului Național Peleș și din colecția avocatului George Șerban.

Dürer avea 27 de ani când a terminat „Apocalipsa”

Seria „Apocalipsa cu ilustrații” – Apocalipsis cum figuris – a fost finalizată în 1498, când Albrecht Dürer avea numai 27 de ani. Momentul nu a fost întâmplător. Europa creștină era traversată atunci de numeroase previziuni privind apropierea sfârșitului lumii, asociat de unii contemporani cu anul 1500. Dürer a transformat această atmosferă într-un proiect editorial spectaculos pentru epocă.

Cartea este prezentată de organizatori drept un moment important în istoria artei: Dürer a conceput, editat și publicat singur volumul ilustrat, iar succesul lucrării i-a adus rapid notorietate în Europa.

La Iași ajunge și o carte tipărită în 1493

Expoziția nu se limitează la lucrările lui Dürer. Organizatorii încearcă să reconstituie și mediul artistic în care acesta s-a format. Vor fi expuse lucrări semnate de Lucas Cranach, Martin Schongauer, Hans Leonhard Schäufelein, Marcantonio Raimondi și Hendrick Goltzius.

Unul dintre obiectele cu greutate istorică este reprezentat de fragmente din „Cronica de la Nürnberg”, tipărită în 1493. Incunabulul cuprindea informații despre fenomene astronomice, epidemii și invazii, personalități istorice, ordine religioase, războaie și evenimente considerate extraordinare de oamenii epocii.

Un conflict de acum 500 de ani care seamănă cu un proces de copyright

Expoziția de la Iași include și un capitol mai puțin cunoscut din biografia lui Dürer: disputa sa cu gravorul italian Marcantonio Raimondi.

Potrivit relatării atribuite lui Giorgio Vasari, Raimondi reproducea lucrările germanului și le comercializa, folosind inclusiv monograma „AD”. Dürer a mers în instanță, însă rezultatul a fost foarte diferit de ceea ce ar presupune astăzi un proces pentru încălcarea drepturilor de autor.

Raimondi a primit interdicția de a mai utiliza semnătura lui Dürer, dar nu i-a fost interzis să copieze și să vândă imaginile. La începutul secolului al XVI-lea, reproducerea operelor altor artiști era încă o practică larg acceptată.

„Albrecht Dürer. 555. Apocalipsa” este curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova”, și de Antoaneta Loghin, muzeograf în cadrul Muzeului de Artă.

Maura ANGHEL