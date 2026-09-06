* albumele vândute la Iași costă frecvent 100–190 de lei, iar un light stick oficial trece de 370 de lei * cursurile de dans K-pop pentru adolescenți ajung la 200 de lei pe lună

Ultima duminică de vacanță aduce la Iași încă un semn al unei schimbări care s-a produs deja în camerele copiilor și adolescenților. Pe 6 septembrie, la MINA Iași este programată o proiecție specială „K-Pop: Demon Hunters”, de la ora 12.00, cu acces gratuit. Filmul este însă doar partea vizibilă a fenomenului. În spate au apărut albumele cumpărate fizic, cardurile cu artiști, light stick-urile, plușurile, cursurile de dans și comunitățile construite pe TikTok și Instagram.

La Iași există deja inclusiv un magazin specializat. Kpop Ground funcționează în Pasajul Pietonal Piața Unirii și vinde albume, light stick-uri, reviste, postere și accesorii dedicate trupelor și artiștilor sud-coreeni. Oferta arată și cât poate costa această pasiune.

Un album, 130 de lei. Un light stick, aproape 400

Un album Stray Kids apare, în funcție de versiune, la 100–185 de lei. Albumele KATSEYE sunt listate la 130–150 de lei, iar pentru BLACKPINK prețurile unor ediții fizice pornesc de la aproximativ 105–120 de lei și ajung la 300–410 lei pentru ediții speciale sau viniluri.

Accesoriile mici încep de la câțiva lei: un lomocard costă 2 lei, iar plușurile de dimensiuni mici sunt în zona 18–30 de lei. La celălalt capăt sunt produsele oficiale de colecție. Un light stick KATSEYE este listat la 385 de lei, unul BABYMONSTER la 370 de lei, iar anumite pachete „Season's Greetings” ajung până la 800 de lei.

Astfel, un coș format dintr-un album de 130 de lei, un light stick de 385 de lei și o lună de cursuri de dans de 200 de lei ajunge la 715 lei, fără haine, postere, reviste sau alte obiecte de colecție.

K-pop-ul a ieșit de pe telefon și a intrat în sala de dans

Fenomenul nu mai înseamnă doar muzică ascultată pe telefon. Quasar Dance Stefan cel Mare - Cursuri de dans are în oferta pentru anul 2026–2027 cursuri „K-pop Open” pentru cei de peste 11 ani. Un abonament cu o ședință de 90 de minute pe săptămână costă 200 de lei pe lună, iar o ședință individuală este 60 de lei. Cursurile noului sezon încep pe 12 septembrie.

Oferta este construită în jurul coregrafiilor trupelor cunoscute de publicul tânăr, între care BTS, BLACKPINK, Stray Kids și NewJeans. Practic, videoclipul urmărit online devine model pentru o activitate offline, făcută în grup.

TikTok este poarta de intrare

Un studiu publicat în iulie 2026 de cercetători de la Universitatea din București arată cât de importantă este componenta digitală. Cercetarea a fost realizată pe 122 de fani români ai culturii coreene, deci cifrele nu pot fi extinse asupra tuturor tinerilor din România, dar descriu mecanismul prin care funcționează această comunitate.

Dintre respondenții analizați, 68,4% spuneau că descoperă noi artiști K-pop sau producții coreene prin TikTok. YouTube și recomandările prietenilor erau menționate de câte 63,2%, iar Instagram de 56,1%. În același studiu, 81% urmăreau artiștii preferați pe rețelele sociale.

Consumul digital se transformă și în cumpărături. 57,9% dintre respondenți declarau că achiziționează produse sau servicii legate de K-pop și K-drame. Cel mai frecvent interval de cheltuială pentru produse K-pop era 15–50 de euro, indicat de 46,5% dintre cei chestionați. Alte 9,3% dintre răspunsuri intrau în intervalul 50–100 de euro, iar 2,3% în zona 100–300 de euro.

„Demon Hunters” a împins fenomenul spre copiii mai mici

Succesul „KPop Demon Hunters” a lărgit publicul dincolo de fandomul K-pop deja existent. Netflix anunța că producția a strâns 482 de milioane de vizionări numai în a doua jumătate a anului 2025, devenind cel mai urmărit titlu al platformei în acel interval. Un an după lansare, coloana sonoră depășise 15 miliarde de stream-uri la nivel mondial.

La Iași, efectul se vede deja în trei piețe diferite: divertisment pentru familie, retail specializat și cursuri de dans. K-pop-ul nu mai circulă doar prin playlisturile adolescenților. A devenit un produs pentru care se cumpără obiecte, se plătesc cursuri și se rezervă timp în programul copiilor. Teona SOARE