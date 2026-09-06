* Muzeul „Mihail Sadoveanu” are un contract estimat la 9,4 milioane de lei, iar conacul familiei Negruzzi din Hermeziu – 5,3 milioane de lei * ambele monumente sunt incluse în proiecte România–Republica Moldova finanțate prin Interreg NEXT

Două dintre muzeele literare importante ale Iașului se pregătesc pentru lucrări de consolidare și restaurare. Consiliul Județean a scos la licitație proiectarea și execuția intervențiilor la Muzeul „Mihail Sadoveanu” din Copou și la Muzeul „Constantin Negruzzi” din Hermeziu, comuna Trifești. Valoarea cumulată a celor două contracte ajunge la 14,72 milioane de lei fără TVA.

Cele două investiții nu fac parte însă din același proiect european. Casa cu Turn este inclusă în proiectul „IS HI interactive culture”, derulat de Consiliul Județean Iași împreună cu Consiliul Raional Hîncești, iar conacul Negruzzi este prins în „CBC – Routes to Cultural Roots”, realizat împreună cu raionul Fălești. Ambele sunt finanțate prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027.

Aproape 9 milioane de lei merg direct în Casa cu Turn

Contractul pentru Muzeul „Mihail Sadoveanu” are o valoare estimată de 9.419.323,60 lei fără TVA. Din această sumă, 8.937.123,60 lei sunt prevăzuți pentru lucrările propriu-zise, iar 482.200 de lei pentru proiectare și asistență tehnică. Procedura a fost lansată pe 18 august, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 7 septembrie.

Clădirea din Aleea Mihail Sadoveanu este unul dintre reperele vechiului Copou. A fost construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea și i-a aparținut inițial lui Mihail Kogălniceanu. Între 1917 și 1919, aici a locuit pentru o perioadă și George Enescu, iar în 1918 proprietatea a fost cumpărată de Mihail Sadoveanu. Familia scriitorului a rămas în casă până în 1936. Potrivit Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Sadoveanu a scris aici în jur de 35 de cărți. Muzeul a fost inaugurat la 5 noiembrie 1980.

Casa este ușor de recunoscut prin turnul pătrat, care avea aproximativ 16 metri înălțime și făcea din imobil un reper vizibil al zonei încă din secolul al XIX-lea. Clădirea a fost afectată și de cutremurul din 1977, înainte de amenajarea sa ca muzeu.

Proiectul ieșean este legat, peste Prut, de restaurarea Castelului de Vânătoare din Complexul Istorico-Arhitectural Manuc Bey, din Hîncești. Partenerii pregătesc și activități comune de valorificare a patrimoniului și de atragere a unui public nou către instituțiile culturale.

Conacul Negruzzi, 5,3 milioane de lei

La Hermeziu, contractul pentru Muzeul „Constantin Negruzzi” este estimat la 5.300.360,60 lei fără TVA. Lucrările reprezintă cea mai mare parte a sumei – 4.957.560,60 lei, iar proiectarea și asistența tehnică însumează 342.800 de lei. Documentația prevede inclusiv intervenții de consolidare și restaurare specifice unui monument istoric.

Conacul datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea și a rămas legat de mai multe generații ale familiei Negruzzi. După 1949, proprietatea a fost expropriată și utilizată inclusiv de CAP și ca grădiniță. Clădirea a fost restaurată în perioada 1993–1995, iar muzeul a fost deschis în octombrie 1995. Un an mai târziu, instituția a fost nominalizată la European Museum of the Year Award, alături de alte muzee europene.

Colecția cuprinde manuscrise, fotografii, ediții vechi, mobilier și obiecte personale ale familiei, între care flautul lui Iacob Negruzzi și pianul folosit de Leon C. Negruzzi. În istoria familiei se regăsesc, pe lângă Constantin și Iacob Negruzzi, și Ella Negruzzi, prima femeie avocat pledant din România.

Restaurarea de la Hermeziu face parte din proiectul „CBC – Routes to Cultural Roots”, cu un buget transfrontalier de aproximativ 1,48 milioane de euro și o perioadă de implementare iulie 2025 – iulie 2027. Consiliul Județean Iași este partener lider, iar Consiliul Raional Fălești este partenerul din Republica Moldova.

La Fălești, proiectul include restaurarea unei foste școli primare ridicate în 1890. Clădirea urmează să fie transformată într-un hub cultural, cu centru de informare turistică, spații pentru meșteșuguri și expoziții. În paralel este pregătit și un ghid turistic comun pentru județul Iași și raionul Fălești.

Dan DIMA