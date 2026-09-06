De ce merg oamenii la constelații

* Un workshop de constelații familiale desfășurat în acest weekend la Iași costă 1.000 de lei de persoană * metoda dezvoltată de germanul Bert Hellinger lucrează cu relațiile, conflictele și tiparele pe care oamenii le asociază istoriei propriei familii

O metodă de explorare a relațiilor familiale, în care alte persoane pot ajunge să-i reprezinte simbolic pe părinții, bunicii sau partenerii unui participant, adună în acest weekend oameni la Iași. Constelațiile familiale sunt prezentate ca o modalitate de a privi dintr-o perspectivă diferită conflictele, pierderile și tiparele care se repetă în viața unei familii.

Workshopul organizat în perioada 5–6 septembrie, la Hotel Ramada Iași City Center, este susținut de Dragoș Riti. Tariful anunțat pentru cele două zile este de 1.000 de lei de persoană. Pentru al doilea membru al aceleiași familii – soț, soție, frate, soră, părinte sau copil – prețul scade la 800 de lei.

În prezentarea evenimentului sunt folosite noțiuni precum explorarea propriei identități și „healing the soul” – vindecarea sufletului. Constelațiile sunt însă mai vechi decât actualul val de interes pentru terapiile și tehnicile de dezvoltare personală.

Metoda a apărut în anii '80

Numele cel mai strâns legat de constelațiile familiale este cel al germanului Bert Hellinger, născut în 1925 și mort în 2019. A studiat filosofia, teologia și pedagogia, a fost preot catolic și a petrecut 16 ani în Africa de Sud, lucrând ca misionar în comunități Zulu.

După revenirea în Europa, Hellinger a devenit psihanalist și a urmat formări în mai multe direcții, de la analiza tranzacțională și terapia primală până la hipnoterapia ericksoniană. Din această combinație de influențe avea să-și dezvolte propriul sistem de lucru cu familiile.

Hellinger a început să cerceteze fenomenul reprezentării în 1978, iar forma clasică a constelațiilor familiale a fost practicată de el începând din anii '80. În centrul metodei a pus ceea ce a numit „Ordinele iubirii”.

Ce se întâmplă într-o constelație

În forma clasică, o persoană aduce în discuție o situație care o preocupă și alege dintre participanții la grup oameni care să reprezinte diferiți membri ai familiei.

Aceștia sunt poziționați în încăpere și sunt întrebați cum se simt în raport cu ceilalți. Pozițiile pot fi apoi schimbate, iar în scenă pot fi introduși și alți membri ai familiei sau persoane considerate importante pentru situația analizată. Hellinger descria procesul ca pe o modalitate de a face vizibile relații sau persoane „uitate” ori excluse din sistemul familial.

Metoda pornește de la ideea că omul nu funcționează izolat, ci ca parte a unui sistem familial, iar relațiile dintre generații pot influența felul în care acesta se raportează la propria viață.

Hellinger vorbea despre trei principii importante: dreptul de apartenență, ierarhia și echilibrul dintre a da și a primi. În concepția sa, fiecare membru are un loc în sistemul familial, iar ordinea venirii în familie are importanță.

De ce merg oamenii la constelații

Temele abordate pot fi extrem de diferite: relația cu părinții, problemele de cuplu, despărțirile, doliul, conflictele dintre generații, sentimentul de vinovăție sau situațiile despre care participanții consideră că se repetă în propria familie.

Tocmai formatul neobișnuit diferențiază constelațiile de o conversație individuală. Participantul își vede problema reprezentată fizic în spațiu de alte persoane și o poate privi din exterior.

Metoda s-a răspândit mult dincolo de Germania și a intrat în zona atelierelor de dezvoltare personală, consiliere și lucru cu grupurile. La Iași, workshopul din acest weekend arată și dimensiunea financiară la care a ajuns această piață: două persoane din aceeași familie plătesc împreună 1.800 de lei.

Numărul participanților la eveniment nu este făcut public, astfel încât nu poate fi calculată valoarea totală a încasărilor.

Ce se știe despre efectele metodei

Constelațiile familiale au fost analizate și în studii științifice. O revizuire sistematică publicată în 2021 în revista Family Process a selectat 12 studii, cu 568 de participanți. Cercetările au urmărit efecte variate, de la imaginea de sine și relațiile familiale până la simptome psihologice.

Autorii au identificat rezultate favorabile în mai multe dintre studiile analizate, dar au atras atenția că numărul cercetărilor este mic, iar calitatea generală a dovezilor este scăzută. În patru studii au fost raportate efecte negative ușoare sau moderate la aproximativ 5–8% dintre participanți.

Constelațiile familiale rămân astfel o metodă folosită în principal pentru explorare personală și relațională, în timp ce cercetarea asupra efectelor sale continuă. Tania DAMIAN