62.000 de copii, înapoi la școală! Iașul se pregătește pentru marea revenire

Luni, 7 septembrie 2026, Iașul va intra din nou în febra începutului de an școlar. Aproximativ 62.000 de preșcolari și elevi sunt așteptați să revină în sălile de clasă, dintre care circa 54.000 în unitățile de învățământ de stat și aproximativ 8.000 în cele private. Pentru un oraș care și-a construit reputația în jurul educației, începutul noului an școlar vine cu o mobilizare pe măsură.

Primăria Municipiului Iași anunță că pregătirile pentru revenirea elevilor în școli au fost tratate ca o prioritate. De la circulația din jurul unităților de învățământ și până la utilități, spații verzi, transport public și siguranța copiilor, autoritățile susțin că au fost luate măsuri pentru ca școala să înceapă în cele mai bune condiții.

În această perioadă se derulează ceea ce municipalitatea descrie drept cel mai amplu program de investiții în educația ieșeană. Zeci de milioane de euro sunt direcționate către eficientizarea energetică a clădirilor școlare, construirea și extinderea unor spații de învățământ, laboratoare, terenuri și săli de sport, dar și către mobilier și echipamente informatice.

Prin PNRR au fost finalizate lucrări de modernizare la 22 de clădiri ale unităților școlare, iar alte două unități – Liceul Teoretic „Miron Costin” și Colegiul „Mihai Eminescu” – au fost extinse. Municipalitatea anunță că noi investiții urmează să fie realizate și prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, în paralel cu proiectele finanțate din bugetul local.

Începutul de an școlar înseamnă și siguranță pe străzi

În zonele școlilor sunt pregătite măsuri privind semnalizarea rutieră, marcajele și trecerile de pietoni, în timp ce Poliția Locală își va intensifica patrularea în special la începutul și la finalul orelor.

Vor fi urmărite și zonele în care se desfășoară lucrări, astfel încât șantierele de pe arterele importante, inclusiv de pe bulevardul Carol I, să nu blocheze accesul către unitățile de învățământ. În anumite școli unde infrastructura permite, municipalitatea pregătește și soluții de tip drop-off, pentru ca părinții să își poată lăsa copiii fără să transforme zona într-un blocaj rutier.

În paralel, sunt verificate instalațiile de încălzire și răcire, utilitățile, spațiile verzi și căile de acces. Pentru elevii care folosesc transportul public sunt prevăzute și curse speciale, iar bazele de date privind abonamentele elevilor urmează să fie verificate. „Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraș care şi-a făcut din învăţătură un blazon”, a transmis primarul Mihai Chirica, subliniind că investițiile în educație reprezintă o responsabilitate pentru municipalitate.

Autobuze și tramvaie pentru miile de elevi

De luni, 7 septembrie 2026, odată cu revenirea elevilor în bănci, CTP Iași reintroduce cursele speciale pentru elevi, într-un moment în care transportul public din oraș se află deja sub presiunea lucrărilor din zona Copou.

Lucrările de reabilitare a căii de rulare de pe tronsonul Fundație – Rond Triumf schimbă temporar modul în care circulă mijloacele de transport. Traseele de tramvai 3, 8 și 9, care asigură legături importante cu zona Copou, vor fi deservite pe perioada lucrărilor de autobuze.

Acestea vor circula din Târgu Cucu pe linia de tramvai, pentru a menține legătura cu zona Copou și pentru a reduce cât mai mult impactul șantierului asupra călătorilor.

Pentru elevii care au nevoie să ajungă în centrul orașului, CTP introduce însă și curse speciale cu tramvaie. Pe traseul 3 vor circula curse speciale pe relația Dancu – Piața Unirii – Gară, iar pe traseul 9, pe relația Spital Elytis – Piața Unirii – Gară.

Practic, elevii vor avea la dispoziție două variante, în funcție de destinație: autobuze pentru cei care trebuie să ajungă spre Copou și tramvaie speciale pentru cei care călătoresc către zona centrală și Gară.

Cursele destinate elevilor vor fi ușor de identificat, fiind inscripționate cu indicativul „CS – Cursă Specială”.

CTP face însă un apel către ceilalți călători să nu utilizeze aceste mijloace de transport dacă nu se deplasează către unitățile de învățământ. Scopul este ca locurile disponibile să fie păstrate cu prioritate pentru elevi, în special în intervalele aglomerate de dimineață și după-amiază. În cazul copiilor mici, aceștia pot fi însoțiți de un adult.

Totodată, CTP Iași anunță că va monitoriza permanent circulația și fluxurile de călători pe durata lucrărilor din Copou. În funcție de situația din teren, traseele și măsurile de organizare a transportului vor putea fi ajustate.

Așadar, începutul noului an școlar vine cu o schimbare majoră în transportul public ieșean: autobuze pentru legătura cu Copoul, tramvaie speciale către centru și o monitorizare permanentă a traficului de călători.

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După o vacanță de vară, Iașul se pregătește astfel să își deschidă din nou porțile școlilor pentru zeci de mii de copii. Iar pentru ca prima zi de școală să nu fie doar o festivitate, ci începutul unui an desfășurat în condiții cât mai bune, autoritățile spun că mobilizarea trebuie să continue.

Carmen DEACONU, Laura RADU