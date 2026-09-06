* conferințele organizate de universitățile ieșene aduc în oraș participanți din zeci de țări * taxele ajung la 450 de euro, iar pentru un congres de trei zile cazarea poate costa încă 180–480 de dolari

Conferințele internaționale au devenit o componentă distinctă a turismului din Iași. Cercetătorii, medicii, profesorii și doctoranzii veniți la congrese stau două, trei sau cinci zile, folosesc hotelurile din centru, restaurantele, transportul local și serviciile puse la dispoziție de organizatori. Calendarul academic din 2026 arată un flux constant de asemenea evenimente, de la medicină și inteligență artificială până la inginerie, economie și industria textilă.

211 participanți din 36 de țări la un congres medical

Unul dintre cele mai mari evenimente ale anului a fost Conferința EURACT de Educație Medicală, organizată între 23 și 25 aprilie. La Iași au ajuns 211 participanți din 36 de țări, cel mai mare număr înregistrat până acum de conferință. Programul a cuprins 21 de workshopuri, 62 de prezentări și 63 de postere. Pentru participanții obișnuiți, taxa de înscriere a fost între 280 și 380 de euro, în funcție de data plății. Medicii aflați în pregătire au achitat între 170 și 230 de euro, iar studenții între 130 și 180 de euro. La acestea s-a adăugat cazarea. Organizatorii au indicat hoteluri din Iași cu tarife de 60–160 de dolari pe noapte. Pentru trei nopți, numai camera putea ajunge astfel la 180–480 de dolari. Un participant standard care a achitat taxa, trei nopți de hotel și cina conferinței putea cheltui aproximativ 2.500–4.300 de lei, înainte de biletul de avion, taxiuri, mese suplimentare, cumpărături sau alte cheltuieli în oraș.

Taxe de 450 de euro la conferințele din Iași

Un alt exemplu este Inter-Academia 2026, desfășurată la UAIC între 31 august și 4 septembrie. Evenimentul a reunit peste 100 de cadre didactice, cercetători și specialiști din nouă țări: Japonia, Ungaria, India, Polonia, Austria, Lituania, Letonia, Slovacia și România. Taxa pentru un participant obișnuit a fost de 425 de euro la înscrierea anticipată și de 450 de euro ulterior. Pentru studenți, tarifele au fost de 325 și 350 de euro. În preț au intrat prânzurile, pauzele de cafea, recepția, cina conferinței și excursia organizată în afara Iașului. Asta înseamnă peste 2.200 de lei numai taxa de participare pentru un cercetător înscris la tariful standard, înainte de cazare și transport.

Medicină, inginerie, economie și inteligență artificială

Lista nu se oprește aici. În iunie, TUIASI a organizat Mad Science 2026, cu cercetători din România și din străinătate, inclusiv invitați din Canada și Regatul Unit și intervenții din Franța, Africa de Sud, Egipt și Coasta de Fildeș.

Tot în iunie, UAIC a găzduit EU-PAIR 2026, unde taxa de participare a fost de 75 de euro, respectiv 50 de euro pentru doctoranzi. În iulie, simpozionul internațional BEST a ținut la Iași timp de 12 zile 26 de studenți din 11 țări și 14 universități. Chiar dacă dimensiunea grupului a fost mai mică, durata șederii a fost mult mai mare decât la o conferință obișnuită.

Alte conferințe vin în octombrie și noiembrie

Sezonul academic internațional continuă și în toamnă. Între 22 și 24 octombrie, TUIASI organizează EPEi 2026, conferință IEEE în domeniul ingineriei electrice și energetice. Până în iulie erau înscrise peste 120 de lucrări științifice din 30 de țări, iar sesiunile plenare includ cercetători din Asia și Europa.

În perioada 5–7 noiembrie urmează CORTEP 2026, conferința internațională dedicată industriei textile și pielăriei. Ultima ediție a avut 144 de participanți din 21 de țări, 88 de contribuții științifice și 174 de autori. Ediția din acest an va combina participarea fizică și cea online.

În cazul congreselor internaționale mari, acest circuit pune în mișcare într-un singur weekend sume de ordinul sutelor de mii de lei. Dan DIMA