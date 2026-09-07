Drumul CUG - Centura Iași, pas uriaș spre patru benzi! A fost desemnat câștigătorul licitației

Veste importantă pentru miile de ieșeni care circulă zilnic pe drumul CUG – Centura Iași! Proiectul de supralărgire la patru benzi a DJ 248 intră într-o nouă etapă, după ce a fost desemnat câștigătorul licitației pentru realizarea lucrărilor.

Contractul a fost atribuit Asocierii SC Viarom Construct SRL – lider de asociere – și SC Concret Drum SRL, în urma unei proceduri la care au fost depuse 10 oferte, venite din partea unor companii și asocieri cu experiență în proiecte importante de infrastructură rutieră.

Iar diferența dintre suma estimată și valoarea câștigătoare este una semnificativă. Contractul are o valoare de 45.408.570,07 lei fără TVA, în condițiile în care valoarea estimată inițial era de 57,43 milioane de lei fără TVA.

Lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul a 12 luni: șase luni pentru proiectare și alte șase luni pentru execuție.

3,3 kilometri care se vor transforma radical. Eforturi pentru începerea lucrărilor în 2026

Desemnarea câștigătorului nu înseamnă însă că utilajele intră imediat în teren. Urmează perioada legală în care pot fi depuse contestații, iar autoritățile speră ca procedura să nu fie blocată.

Obiectivul este ca, după parcurgerea tuturor etapelor administrative și semnarea contractului, ordinul de începere a lucrărilor să fie emis chiar în acest an.

DJ 248 reprezintă una dintre arterele intens circulate de șoferii care intră sau ies din oraș, iar actuala configurație a drumului generează frecvent probleme de trafic.

Proiectul prevede lărgirea drumului la patru benzi de circulație, câte două pe fiecare sens, cu o lățime de 3,50 metri pentru fiecare bandă.

Intervențiile sunt însă mult mai ample. Vor fi realizate casete laterale cu lățime variabilă, vor fi necesare exproprieri, demolări și relocări de utilități, iar marginea carosabilului existent va fi decopertată și excavată.

Vor fi refăcute și pistele pentru bicicliști pe un tronson de câteva sute de metri, iar pe o lungime de 715 metri va fi montat parapet de siguranță.

Un punct important al proiectului îl reprezintă și podul peste râul Ezăreni, care are aproximativ 21 de metri lungime și care va fi consolidat și supralărgit pentru a permite noua configurație a drumului.

456 de proprietăți, în zona proiectului

Pe cei 3,3 kilometri ai DJ 248 incluși în proiect au fost identificate 456 de proprietăți. Constructorul va trebui să asigure accesul auto corespunzător către fiecare imobil pe durata și după realizarea lucrărilor.

De asemenea, cele 13 stații de transport public existente vor rămâne pe amplasamentele actuale. Proiectul nu prevede amenajarea unor alveole dedicate pentru acestea.

Pentru Iași, această investiție poate însemna o schimbare majoră pentru una dintre zonele în care traficul a devenit o problemă cotidiană.

Patru benzi între CUG și Centura Iași, un pod lărgit și consolidat și intervenții pe întregul tronson de 3,3 kilometri sunt promisiunile proiectului care intră acum în linie dreaptă.

Mai sunt de trecut câteva etape, în special perioada contestațiilor și semnarea contractului, însă un lucru este cert: DJ 248 are, în sfârșit, un constructor desemnat, iar momentul în care utilajele ar putea intra în teren se apropie.

Daniel BACIU