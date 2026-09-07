* Parcul Expoziției din Iași a găzduit, duminică, cea de-a VI-a ediție a Festivalului Familiei * peste 50 de ateliere și activități au fost pregătite de 38 de invitați * dincolo de jocuri și spectacole, evenimentul a avut o miză socială: sprijinirea familiilor numeroase

Copii alergând de la un atelier la altul, părinți opriți la experimente, bunici așezați lângă cei mici la activități creative, muzică, teatru și multă forfotă. Festivalul Familiei a umplut duminică Parcul Expoziției din Copou, la cea de-a VI-a ediție a unui eveniment care a crescut de la an la an și care a încercat să transforme opt ore petrecute în parc într-un timp real petrecut împreună.

Ieșenilor li s-au oferit peste 50 de ateliere și activități gratuite, pregătite de 38 de invitați, de la știință și construcții STEM până la dans, lectură, povești, gătit, sănătate, lucru manual și dezvoltare emoțională.

Timp petrecut împreună

Festivalul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita, iar ediția din acest an a pus accent pe timpul de calitate petrecut de copii, părinți și bunici. La ediția precedentă, aproximativ 10.000 de persoane au trecut prin Parcul Expoziției. Miza a fost și una socială. Fondurile strânse în cadrul festivalului au fost direcționate către proiectul „Dar pentru copii”, parte a Programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”. Proiectul urmărește sprijinirea familiilor cu minimum șapte copii pentru a avea condiții mai bune de locuire și creștere a celor mici. Inclusiv încasările realizate la unele standuri și donațiile pentru fotografii au mers către această cauză.

Știință, povești, șah și prim-ajutor

Diversitatea a fost, de altfel, una dintre caracteristicile ediției. Copiii au construit, au făcut experimente chimice, au dansat, au jucat șah, au pictat, au lucrat cu lână, au învățat despre circulația rutieră, despre sănătatea orală sau despre natură.

Caravana cu Medici – Filiala Iași a adus în festival educația pentru sănătate și exercițiile de prim-ajutor, în timp ce alte ateliere au mers spre coordonare, atenție, dezvoltare emoțională sau lucru manual. Au existat și activități culinare, de la sărățele și până până la dulciuri pregătite din ingrediente simple.

Ideea nu a fost ca un copil să „bifeze” cât mai multe standuri, ci să poată încerca lucruri pe care, într-o zi obișnuită, probabil nu le-ar pune unul lângă altul: un experiment, o poveste, un exercițiu de prim-ajutor și un atelier de gătit.

Un vampir speriat și o vrăjitoare care uită de mătură

La atelierul de scris povești „Cum se naște o poveste?”, susținut de Asociația Edulink, copiii au intrat în lumi în care regulile obișnuite nu mai funcționau. Au avut de imaginat ce se întâmplă atunci când un vampir se teme de o fantomă, o prințesă își pierde mereu coroana sau o vrăjitoare uită să urce pe mătură.

Temele par, la prima vedere, simple jocuri. În realitate, copilul trebuie să rezolve imediat mai multe probleme: cine este personajul, ce i s-a întâmplat, de ce, ce face mai departe și cum se termină aventura. Oficial, atelierul a fost construit tocmai în jurul jocurilor de imaginație, al asocierilor și al provocărilor prin care fiecare participant să ajungă la propria poveste.

Exercițiul antrenează creativitatea, dar și capacitatea de a construi logic un text, de a lega ideile, de a găsi cuvintele potrivite și de a duce o întâmplare de la început până la final. Iar legătura cu școala nu este deloc artificială. La Evaluarea Națională, elevii au de redactat texte și compuneri, iar în modelul oficial pentru 2026, Subiectul al II-lea a cerut o compunere de minimum 150 de cuvinte. Din cele 20 de puncte, opt au fost acordate redactării, fiind evaluate explicit coerența, claritatea exprimării, organizarea paragrafelor, vocabularul, gramatica, ortografia și punctuația.

Așadar, poveștile aparent absurde nu au fost doar un motiv de râs. Ele i-au obligat pe copii să inventeze repede, să își ordoneze ideile și să le transforme într-un text care are sens — exact genul de exercițiu care poate face scrisul mai puțin rigid și mai ușor atunci când apare și într-o lucrare de examen.

Scena a ținut festivalul în mișcare

Atelierele au fost completate de momente artistice pentru copii și familii. În program s-au aflat Corul de Copii al Municipiului Iași, dirijat de Cosmin Morariu, Filip Cenușă alături de tatăl său, preotul Ștefan Cenușă, Compania Teatrală „Zum Zum”, Familia Turtureanu, grupul folk „Ariciorii”, precum și Maria Tovba și Andrei Yvan.

Maura ANGHEL