Microbuz răsturnat la Sârca! Șase persoane implicate, două au ajuns la spital

Accident rutier în localitatea Sârca, comuna Bălțați, unde un microbuz s-a răsturnat, duminică, în afara părții carosabile. În autovehicul se aflau șase persoane, iar la locul accidentului a fost mobilizat un dispozitiv important de intervenție.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de intervenție și stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA). La intervenție au participat și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, pentru evaluarea și acordarea primelor îngrijiri medicale.

Toate cele șase persoane implicate în accident au fost evaluate la fața locului de echipajele medicale. În urma verificărilor, două persoane au necesitat transportul la spital, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Deocamdată, împrejurările exacte în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute. Cazul a rămas în atenția autorităților abilitate, care urmează să stabilească cauzele și condițiile în care microbuzul a ajuns în afara carosabilului și s-a răsturnat.

Accidentul readuce în atenție importanța prudenței la volan, în special pe drumurile unde condițiile de trafic și vizibilitate pot favoriza producerea unor evenimente rutiere.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și trafic, să păstreze distanța corespunzătoare față de celelalte autovehicule și să evite manevrele riscante. Respectarea limitelor de viteză și a regulilor de circulație poate face diferența în situații-limită.

Totodată, centura de siguranță trebuie utilizată de toți ocupanții autovehiculelor, indiferent de locul ocupat. În cazul copiilor, transportul trebuie realizat exclusiv cu sisteme de retenție adaptate vârstei și caracteristicilor acestora.

Andrei TURCU