* Institutul de Boli Cardiovasculare cumpără un sistem ECMO estimat la 695.000 de lei fără TVA * o ședință de hemodializă este decontată cu 708 lei, iar tratamentul unui singur pacient poate trece de 110.000 de lei pe an

Aparate care preiau funcția rinichilor, susțin inima sau oxigenează sângele fac deja parte din medicina pacienților aflați în stare gravă. La Iași, cea mai răspândită asemenea tehnologie este dializa, iar Institutul de Boli Cardiovasculare pregătește achiziția unui sistem ECMO capabil să susțină temporar funcția inimii și a plămânilor. Costurile merg de la sute de lei pentru o ședință de tratament până la aproximativ 100.000 de euro pentru unele dispozitive cardiace implantabile.

Tema intră în prim-plan între 9 și 12 septembrie, când Iașul găzduiește, în premieră pentru România, Congresul Societății Europene pentru Organe Artificiale. Peste 250 de specialiști sunt anunțați la reuniune, iar programul cuprinde mai mult de 100 de lucrări despre inimă, rinichi, plămân și ficat artificial, dispozitive de asistare circulatorie și respiratorie, biomateriale și inginerie tisulară.

695.000 de lei pentru un ECMO la Institutul de Cardiologie

Una dintre cele mai importante achiziții medicale pregătite anul acesta la Iași este destinată pacienților cardiaci critici. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” a lansat procedura pentru cumpărarea unui aparat de asistare a funcției cardiace și pulmonare tip ECMO, cu o valoare estimată de 695.000 de lei fără TVA.

ECMO face parte dintr-un proiect mai mare de dotare a compartimentului pentru pacienți cardiaci critici. Investiția are o valoare totală de 5,45 milioane de lei, dintre care peste 5,18 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul se derulează până în aprilie 2027.

Peste 110.000 de lei pentru un an de dializă

Înlocuirea artificială a funcției unui organ este însă deja o rutină pentru bolnavii cu insuficiență renală. La Spitalul „Dr. C.I. Parhon” din Iași funcționează o stație cu șase aparate de hemodializă, iar unitatea utilizează și hemofiltrarea, dializa peritoneală și dializa hepatică în cazurile indicate medical.

Tariful decontat în sistemul public este de 708 lei pentru o ședință de hemodializă convențională și de 783 de lei pentru hemodiafiltrarea online. Pentru dializa peritoneală continuă, tariful ajunge la 67.737 de lei pe an, iar pentru dializa peritoneală automată la 97.091 de lei anual.

Un bolnav care face trei ședințe de hemodializă pe săptămână ajunge la aproximativ 156 de ședințe pe an. La tariful actual, numai acestea însumează 110.448 de lei pentru un singur pacient, fără a calcula separat alte investigații sau tratamente asociate.

Pentru unii bolnavi, transplantul renal înseamnă ieșirea din acest circuit. Centrul de la „Parhon” continuă să opereze pacienți care au petrecut ani în dializă. În iulie, de exemplu, unul dintre cei patru pacienți transplantați într-o singură zi fusese dependent de dializă timp de 11 ani.

O pompă pentru inimă poate costa 100.000 de euro

Nivelul următor îl reprezintă dispozitivele de asistare ventriculară, utilizate la bolnavii cu insuficiență cardiacă severă. Pompele de tip LVAD ajută ventriculul stâng să trimită sângele în organism și pot fi folosite până la transplant sau, pentru anumite categorii de pacienți, pe termen lung.

În România, costul unui asemenea dispozitiv a fost indicat de specialiștii de la Institutul Inimii din Târgu Mureș la aproximativ 450.000 de lei, aproape 100.000 de euro. Implantarea acestor sisteme se face însă în foarte puține centre și nu există în prezent o confirmare publică a unui program curent de implantare LVAD la Iași.

Iașul are însă infrastructură pentru tratamente cardiovasculare complexe, inclusiv chirurgie cardiacă și transplant cardiac, iar noua investiție în ECMO extinde tehnologia destinată pacienților critici. Institutul deservește un areal de opt județe.

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