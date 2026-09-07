Alarmă pe A8! Podul peste Prut riscă să aștepte până în 2031 legătura cu autostrada

* în scenariul în care soluția instanței va fi favorabilă constructorului, proiectarea lotului Ungheni - Iași ar putea începe în octombrie 2026 și s-ar încheia în iulie 2027 * asta înseamnă că execuția propriu-zisă va începe în ianuarie 2028 * orice întârziere suplimentară comprimă calendarul și poate împinge finalizarea după limita de 31 decembrie 2030, cu riscul afectării finanțării prin programul SAFE

Primul tronson al Autostrăzii Unirii A8 de la est spre vest are, în acest moment, un calendar puternic dependent de soluția instanței. Cei 15,47 kilometri dintre Podul peste Prut de la Ungheni și Iași DN24 sunt gestionați de CNIR, iar contractul de proiectare și execuție a fost semnat cu Itinera SPA.

Problema majoră este însă una juridică. Ordinul de Începere a Proiectării era programat pentru 24 august 2026, dar contractul a fost suspendat în urma unor contestații, iar situația urmează să fie tranșată de Curtea de Apel București la 30 septembrie 2026.

Soluția optimistă: execuția propriu-zisă să înceapă în ianuarie 2028

În scenariul optimist, dacă soluția instanței este favorabilă constructorului, proiectarea ar putea începe în octombrie 2026 și s-ar încheia în iulie 2027. Ar urma aproximativ cinci luni pentru procedurile administrative, astfel încât execuția propriu-zisă să înceapă în ianuarie 2028.

Cu un termen de 36 de luni pentru construcție, finalizarea ar putea fi programată pentru 31 decembrie 2030.

Aici apare însă miza uriașă: orice întârziere suplimentară comprimă calendarul și poate împinge finalizarea după limita de 31 decembrie 2030, cu riscul afectării finanțării prin programul SAFE.

Mai există un element important: tronsonul din România va fi continuat cu aproximativ 5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că legătura rutieră transfrontalieră nu depinde doar de construcția celor 15,47 km din România.

Lotul Ungheni - Iași este unul dintre cele mai sensibile tronsoane ale A8 în acest moment. Dacă blocajul juridic se rezolvă rapid, scenariul actual permite finalizarea până la sfârșitul lui 2030. Dacă însă apar noi întârzieri, obiectivul devine tot mai dificil de atins, iar conectarea efectivă a Podului peste Prut la A8 ar putea ajunge în 2031. Daniel BACIU