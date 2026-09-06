Pasajul Socola a intrat în era restricțiilor

Iașul intră într-o nouă etapă de restricții în traffic. Ruta alternativă construită sub Pasajul Socola, prin trecerea la nivel cu calea ferată Iași - Ungheni, a fost deschisă circulației începând de vineri, 4 septembrie 2026. Noua rută va deveni esențială pentru traficul din zonă odată cu intrarea în șantier a Pasajului Socola.

Deocamdată, pasajul rămâne deschis pe ambele sensuri până la 13 septembrie, însă din 14 septembrie începe schimbarea radicală a circulației.

Pasajul Socola, în șantier! Traficul se rupe în două

Lucrările de consolidare vor începe fără închiderea completă a pasajului, însă circulația va fi restricționată pe jumătate din lungimea acestuia.

Astfel, traficul dinspre Podu Roș către Bucium va continua pe Pasajul Socola, în regim de sens unic.

În schimb, șoferii care vor circula pe direcția Bucium - Podu Roș vor fi obligați să utilizeze ruta alternativă peste calea ferată.

Traseul este clar: strada Trei Fântâni - stânga spre rampa CF - strada Mihail Sturza - ieșire în strada Bucium, în zona Bularga.

Regulile se aplică tuturor mijloacelor de transport.

1,4 kilometri care vor prelua traficul. 18 luni de lucrări la pasaj

Noua rută alternativă are aproximativ 1,4 kilometri și a presupus o investiție de 10,4 milioane de lei.

Practic, această arteră temporară devine piesa-cheie pentru menținerea circulației între Bucium și Podu Roș în perioada în care pasajul va fi consolidat.

Șoferii trebuie însă să fie atenți: modificarea nu va fi una de scurtă durată.

Proiectul de modernizare are o durată estimată de 18 luni, iar intervențiile sunt de amploare.

Pasajul Socola, construit în 1960 și având o lungime de 450,70 metri, va fi reabilitat complet.

Mai mult, după modernizare, numărul benzilor de circulație va crește de la patru la cinci: două benzi pe direcția Bucium - Podu Roș și trei benzi pe direcția Podu Roș - Bucium.

Proiectul prevede și realizarea a două trotuare pietonale cu lățimea de 2 metri, precum și creșterea gabaritului și a clasei de încărcare a pasajului.

Două etape, o singură direcție de circulație

Lucrările vor fi realizate în două etape. În prima etapă va fi închisă jumătatea stângă a pasajului, aferentă sensului Podu Roș - Bucium, în timp ce cealaltă jumătate va rămâne disponibilă pentru circulația spre Bucium.

În etapa a doua va fi închisă cealaltă jumătate, iar traficul va fi reorganizat corespunzător.

Valoarea contractului pentru lucrări este de 41,7 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a proiectului ajunge la 64 de milioane de lei.

Pentru șoferii din Iași, data de 14 septembrie devine astfel una crucială. De atunci, Pasajul Socola nu va mai funcționa în configurația obișnuită, iar ruta alternativă de 1,4 kilometri va deveni principala soluție pentru unul dintre sensurile de circulație.

18 luni de șantier, 64 de milioane de lei investiție totală și un pasaj care trebuie transformat din temelii. Este una dintre cele mai importante intervenții asupra infrastructurii rutiere din această zonă a Iașului, iar efectele se vor simți direct în traficul de zi cu zi.

Pasajul Socola intră în era modernizării. Pentru șoferi începe, însă, era restricțiilor.

Daniel BACIU