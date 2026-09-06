A7 face un nou salt uriaș! Nodul Bacău Nord, deschis înainte de termen

Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației, sâmbătă după-amiază, iar șoferii pot utiliza din nou integral cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău, parte a Autostrăzii A7.

Lucrările aveau termen de finalizare la sfârșitul lunii, însă constructorul a reușit să termine intervențiile înainte de termen, după o mobilizare care permite reluarea completă a circulației pe unul dintre punctele importante ale infrastructurii rutiere din regiune.

Deschiderea Nodului Bacău Nord înseamnă că ultimii aproximativ 4 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău au fost redați traficului, după ce săptămâna trecută fuseseră redeschiși aproximativ 12 kilometri, până la conexiunea cu DN2F, odată cu inaugurarea circulației pe tronsonul Adjud - Bacău.

Practic, cei 16 kilometri ai VO Bacău sunt din nou disponibili integral pentru trafic, iar conexiunea cu DN2 și continuarea către Roman se realizează în condiții normale.

O deschidere care evită o nouă blocare

Miza este însă mai mare decât simpla redeschidere a câtorva kilometri de șosea.

Conexiunea realizată acum la Bacău Nord elimină necesitatea unei noi închideri a Variantei Ocolitoare Bacău atunci când va fi finalizat lotul 1 Săucești – Trifești al tronsonului Bacău – Pașcani.

Cu alte cuvinte, infrastructura existentă este pregătită pentru următoarea etapă de dezvoltare a A7, fără ca traficul să fie obligat să treacă din nou printr-o perioadă de restricții majore.

Poate cel mai spectaculos indicator al avansului Autostrăzii Moldovei este distanța care poate fi parcursă acum fără întrerupere pe autostradă. București – Bacău Nord înseamnă 310,59 kilometri parcurși integral pe A3 și A7, în mai puțin de trei ore.

Este un salt uriaș pentru conectivitatea Moldovei cu restul țării. Drumul spre București devine mai rapid, mai sigur și mai previzibil, iar regiunea intră tot mai mult în rețeaua națională de autostrăzi.

A7 avansează kilometru cu kilometru, iar fiecare nouă conexiune schimbă practic harta rutieră a Moldovei.

Daniel BACIU